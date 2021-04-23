В Хабаровске собираются расселять бараки на проспекте 60-летия Октября

Беспрецедентный проект по расселению 62 деревянных жилых домов готовится реализовать правительство Хабаровского края.

- Во взаимодействии с Министерством строительства России и Фондом содействия реформированию ЖКХ мы договорились о выделении более чем 2 млрд рублей на расселение аварийного жилья в Хабаровске. Целый микрорайон бараков на проспекте им. 60-летия Октября – позор всего краевого центра. Людям полвека обещают нормальное жилье, потому что эти двухэтажки строили как временное. Сейчас мы сдвигаем решение этой проблемы с мертвой точки, - сообщил Михаил Дегтярев.

Всего на проспекте им. 60-летия Октября в краевом центре - 67 деревянных МКД. Все они имеют высокий процент износа. Общая площадь квартир – 27,3 тыс. квадратных метров. Проживают там 1 462 человека.

Из этих 67 домов лишь пять включены в действующую программу расселения. Это дома №№ 66, 83, 85, 185 и 189. Они были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Дома №№ 66, 83 и 85, в которых проживал 51 человек, полностью расселены, готовится их снос. 72 жителя домов №№ 185 и 189 планируется расселить до конца года.

Из оставшихся МКД аварийными признаны: два – в течение 2017 года, пять – в течение 2018 года, девять – в течение 2019 года, 39 – в течение 2020 года (в т.ч. по 38 домам документы подписаны 29 декабря 2020 года). Один дом признан аварийным 29 января 2021 года, по шести оставшимся решение будет принято до 30 апреля.

Администрации Хабаровска главой региона поручено в максимально сжатые сроки подготовить муниципальную программу расселения 62 бараков, возведенных в период с 1952 года по 1964 год. Это обязательное условие, поскольку полномочия по расселению граждан из аварийного жилья возложены именно на муниципалитет. Программа будет рассчитана до 31 декабря 2023 года.

По предварительной оценке, общие затраты составят 2,29 млрд рублей. На первый этап, который может быть осуществлен уже в этом году, правительство края сделало заявку в сумме 300 млн рублей. Финансирование пойдет по линии Министерства строительства и ЖКХ РФ, содействие в процедурах оформления заявок окажет Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Уточним, что в 62 МКД, которые должны быть включены в новую городскую программу расселения, имеется 552 жилых помещения и проживает 1 339 человек (345 помещений - в муниципальной собственности, 177 - в собственности граждан). Собственникам квартир в соответствии с Жилищным кодексом РФ может быть предоставлена денежная компенсация либо – по соглашению сторон – новые жилые помещения. Людям, проживающим в аварийном жилье по договорам найма, обязаны предоставить жилье.



