Депутат Госдумы поможет обеспечить чистой водой Тополево

Жители поселка Тополево жалуются на отвратительное качество воды. Черная жижа периодически течет из кранов, и даже, минуя фильтр, она не становится чище.

Подобная ситуация возникает и в соседнем поселке Мирное, а также на территории в районе застройки «Солнечная поляна». Питьевую воду людям приходится покупать отдельно, несмотря на то, что ежемесячно и без задержек им приносят квитанции, в которых плату взимают в полном размере.

Источником водоснабжения села Тополево служат водозаборные скважины (12 штук - в работе от 4 до 6, остальные в резерве), станция обезжелезивания (в том числе, резервуар чистой воды на 2000 м. куб.), являющиеся собственностью АО «Хабаровский аэропорт».

Водозабор в конце прошлого года передали в аренду МУП «Тополевское». При проведении инвентаризации было обнаружено его неудовлетворительное состояние. На старых металлических трубах происходят постоянные мелкие порывы, после устранения которых подача воды сопровождается перепадами давления. Происходит взмучивание воды, с внутренней поверхности труб смывается накопленный окислившийся коррозионный налёт. Загрязнённая вода может поступать в дома в течение нескольких суток.

На прошлой неделе депутат Госдумы РФ Борис Гладких провел совещание с представителями МУП «Тополевское» и жителями по вопросу строительства водопроводных сетей на территории поселка с подключением к хабаровскому водопроводу. Такой проект поможет обеспечить водой не только Тополево, но и соседние территории.

- Людям нужна качественная вода. Территория расширяется, застраивается, а ресурсов все меньше и меньше. Если мы не озаботимся этим вопросом в ближайшее время, хотя уже сегодня жители жалуются на плохое качество, то скоро может случиться так, что не только качества, но и количества будет недостаточно, - считает Гладких.

По словам депутата, сейчас принципиально важно качественно разработать проект. С этим предложением он намерен обратиться к врио губернатора края.

Елена Бехтер