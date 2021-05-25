Тюрьму уберут из центра Хабаровска

Дегтярёв согласовал с главой минюста план по переносу СИЗО №1

Глава Хабаровского края встретился в Хабаровске с министром юстиции РФ Константином Чуйченко и передал пожелание многих жителей Хабаровска — убрать тюрьму (СИЗО) из города. Чуйченко поддержал Михаила Дегтярева, для решения этого вопроса будет сделана так называемая «дорожная карта» и будет вырабатываться механизм переноса следственного изолятора в подходящий район.

Вокруг СИЗО в центре Хабаровска уже было сломано много копий. Десятки лет жители близлежащих домов были вынуждены слушать по ночам как арестанты перекрикиваются между собой и ночными вольными посетителями. К тому же у тюрьмы специфический запах, в том числе и от собачьего питомника, где держат овчарок.

Несколько лет бизнесмены пытались отстоять торговый центр «Счастье», построенный возле хабаровского СИЗО №1. Длительные судебные тяжбы могли привести к тому, что торговый центр пришлось снести, а тюрьму оставить на прежнем месте.

Дегтярев, получив большое количество обращений от жителей города, взялся найти решение проблемы, но с тем прицелом, что выиграть должны не арестанты, а обычные люди.

Сейчас уже рассматривается вариант — это предложили в региональном УФСИН — со строительством нового здания СИЗО на месте исправительной колонии № 3 (ул. Целинная), которая ликвидируется. На окраине Хабаровска высвободится участок в 14 гектаров. При этом для возведения нового следственного изолятора, по словам министра юстиции РФ, достаточно 2 – 3 гектаров.