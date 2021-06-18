В Хабаровске дорожники ликвидировали опасный бугор

В одной из прошлых публикаций на дорожную тематику мы поднимали вопрос о местах, где асфальт вздувается из-за проложенных под ним коммуникаций. Участок Воронежского шоссе напротив онкологического центра был именно такой неприятной для колес точкой.

«Показательный случай: там была яма, ее оперативно заделали и сровняли с полотном. Затем образовался провал такого размера, что водители были вынуждены притормаживать. Примерно в марте колдобину выровняли холодным асфальтом. Прошла неделя – там уже бугор».

Спустя две недели после выхода публикации мы посетили данный участок. Дорожники срезали бугор. Правда, на мой взгляд, не очень аккуратно. Но машины там хотя бы уже не прыгают.

Андрей Канев

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