Как в Хабаровске стать бомжом?

В апреле прошлого года мы рассказывали читателям историю Евгения Коршунова, инвалида, в принудительном порядке выселенного из дома-интерната № 1, что в п. им. Горького. В июле 2021-го мы встретились вновь

Но сначала напомним, каков был повод к выселению.

Основная причина значилась в приказе директора интерната Казакова (более не работает здесь): «Получатель социальных услуг Коршунов самовольно покинул интернат, нарушив карантинный режим».

Получатель социальных услуг отлучался… на суд с руководством социального учреждения. Дело в том, что при заселении в интернат человек подписывает договор о предоставлении социальных услуг. Услуги постояльцем оплачиваются из собственной пенсии. Когда размер пенсионных «остатков» заметно уменьшился, Евгений попытался разобраться: за что же платит-то? «Драмкружок, кружок по фото, и еще мне петь охота» не входили в сферу интересов инвалида, но отнимали пенсионные рубли…

Словом, дошло дело до суда. И если бы одного: администрация интерната подала иск на выселение инвалида (рука и нога не работают после травмы) из единственного жилья и иск о востребовании долга в 80 тысяч рублей – столько Евгений, по мнению администрации, не доплатил за услуги дома инвалидов с региональной доплаты и единовременной выплаты. (Подписываемый договор о предоставлении социальных услуг предписывает отдавать интернату 75% от основной пенсии.)

В апреле прошлого года газета просила прокуратуру, министерство социальной защиты и уполномоченного по правам человека высказать свою точку зрения на ситуацию. Ответов не получила. Но спишем молчание на то, что пандемия была единственным актуальным вопросом 2020-го, затмила собой все.

Евгений Коршунов

- ДПИ №1 отказывает мне под разными предлогами в нахождении в интернате, - продолжает Евгений Коршунов свою историю. - По этому поводу идут судебные тяжбы. Суд апелляционной инстанции вынес решение в мою пользу: интернату отказали в расторжении договора и моем выселении. 5 марта 2020 г. в г. Владивостоке состоялся суд кассационной инстанции, в котором также вынесено решение в мою пользу.

Интернат подал новый иск о расторжении договора с указанием других обстоятельств. Суд снова отказал в удовлетворении иска, в решении ещё и указал на то, что мои жизненные обстоятельства и потребность в стационарном пребывании в интернате не изменились. ДПИ №1 обжаловал это решение в вышестоящую инстанцию.

19 августа 2020 г. я был на приеме у заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова. Выяснив все обстоятельства и причину обращения, он дал поручение - направить меня в Центр социальной адаптации на ул. Мельничная до разрешения спора.

Однако руководство интерната подало на меня очередной иск. 20 октября 2020 года судебное решение вновь вынесено в мою пользу. После этого суда, по направлению министерства социальной защиты, в ноябре я был определен в Центр адаптации. По прибытии в учреждение прошел карантинные мероприятия (сдал тест на ковид).

И снова узнаю, что администрация КГБУ ДПИ № 1 подала апелляционный иск.

Первоначально заседание Хабаровского краевого суда было назначено в январе 2021 г. Поскольку в учреждении был карантин, я попросил суд перенести рассмотрение дела, предварительно запросив подтверждающий документ о карантине в учреждении и информацию, до какой даты будет действовать карантин, также попросил предоставить мне правила, как я должен себя вести в этих условиях.

Директор Маргарита Васильевна Козлова предоставила мне приказ о том, что интернат находится на карантине до 28 января. Остальную информацию не предоставила. Мало того, настоятельно рекомендовала мне посетить заседание в январе, даже предлагала машину. Юрист, который мне помогает, запретила это делать. Опираясь на информацию, предоставленную мне директором, после 28 января записался на прием к министру социальной защиты, 5 февраля мне был назначен прием у его заместителя. Об этом я предупредил директора. Возражений у руководства не было. Разъяснений порядка, как я должен вернуться, тоже не было. О карантине после 28 января 2021 г. речи не было. После приема в министерстве и встречи с юристом в Центр адаптации я уже попасть не смог. Было вечернее время, следом выходные. Дежурная медсестра сказала, чтобы я приходил в понедельник. В понедельник мне было отказано в возвращении в учреждение… Ну а руководство дома интерната выступило с очередным иском – о лишении меня регистрации в ДПИ №1.

- Где вы сейчас живете?

- А где придется, где приютят, там и живу.

Евгений Коршунов снова записался на прием к Евгению Никонову. Рассказал о своей проблеме депутату Госдумы Борису Гладких. Очередная встреча с зампредом правительства не состоялась. Ответы на депутатские запросы получены.

«С учетом требований Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации» удержания из социальных выплат Коршунову Е.Ю. в пользу учреждения производились на основании личного заявления. Указанному обстоятельству дана оценка Железнодорожным районным судом г. Хабаровска в решении от 13.11.2019, согласно которому требования КГБУ о взыскании с Коршунова Е.Ю. задолженности по договору о предоставлении социальных услуг в размере 79592, 95 руб. удовлетворены. Таким образом, судом действия учреждения по удержанию 75% из сумм ЕДВ и РСД признаны законными», - так видит ситуацию прокуратура края.

А вот факты из письма правительства (слова приходится сокращать до минимума):

- Коршунов Е.Ю. за период 2019 - 2021 гг. направил в правительство Хабаровского края и в министерство более 30 обращений, был принят на четырех личных приемах заместителем председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам, министром, заместителями министра;

- в доме-интернате неоднократно нарушал условия договора, образовалась задолженность в сумме 35357,95 руб;

- подписывать новую индивидуальную программу предоставления социальных услуг и дополнительное соглашение к договору в декабре 2018 года отказался, что означает - фактически отказался от социального обслуживания;

- отчисление из учреждения произведено в качестве крайней меры воздействия на гражданина;

- на основании апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Хабаровского краевого суда от 10 марта 2021 г. Коршунов признан утратившим право на пользование жилым помещением;

- заявителю было предложено: обратиться в Дом милосердия "Открытое Сердце"; в Центр занятости населения за содействием в поиске подходящей работы; содействие руководителя КГБУ "Хабаровский центр социальной адаптации" в подборе подходящего жилого помещения. От данных предложений Коршунов отказался;

- Коршунов Е.Ю. обратился в комиссию по оценке индивидуальной потребности гражданина в предоставлении социальных услуг. Решением комиссии в предоставлении социальных услуг в стационарной форме заявителю отказано;

- заявитель информирован о праве на единовременную материальную помощь в размере до 3000 руб. в год.

И ни в чем себе не отказывай, так и хочется добавить. Пока Евгений не может себе отказать бороться с системой, верит, что победит. А вы?

Ирина Северцева