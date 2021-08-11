На территории хабаровской школы выявлены «опасные связи»

Что такое натворила в прошлой жизни хабаровская средняя школа № 10, мы не знаем, но, похоже, Вселенная уж слишком на нее взъелась: не устает создавать ситуации, не отвечающие безопасности детей. Если бы мы безоговорочно верили в силу Мирозданья, наверное, стали бы искать причины в каком-нибудь далеком прошлом. Но, как показывает практика, все не так фатально-романтично. Детские учреждения обижать гораздо легче, зубы у них еще не выросли.

Школа № 10 снова в поле зрения. Но напомним, что мы уже неоднократно обращались к теме безопасности ее учеников. Помните, как один из родителей каждое утро выходил с Лунтиком к администрации города, требуя решить вопрос с безопасностью подходов к школе, поставить светофоры, обозначить переходы и создать тротуары? А совсем недавно, буквально месяц назад, мы писали о таких «достопримечательностях», как «висячие столбы». Электроопоры возле школы болтались, с позволения сказать, на соплях. Коллеги, что вопросом интересовались, докладывают, что один столб все-таки в порядок привели. Глядишь, к первому сентября и остальные опасности устранят. Правда, появится новая.

Дело в том, что на территории школы начали прокладку теплотрассы. Руководству школы муниципальным предприятием «Тепловые сети» история была подана как «капитальный ремонт к зданию школы». Ну какой директор в таком случае не подпишет разрешение? Подписали. А потом увидели, как без разрешения вырубают школьные зеленые насаждения.

И что выяснилось?

Неподалеку от школы возводится новая многоэтажка. Пришла пора подводить к ней сети. По начальному проекту они должны были пройти по территории дома по адресу пер. Фабричный, 21. Но для того чтобы начать раскопки на дворовой территории, нужно разрешение общего собрания жильцов. То ли собрание плохо подготовили, то ли жильцы (чьи дети, наверное, тоже учатся в 10-й) включили режим эгоизма, но проголосовал дом номер 21 против прокладки транзитной теплосети по своей территории. И решение общего собрания для всеобщего доступа вывесили.

А застройщику что прикажете делать? У него сроки, и они горят не по его вине - с долгостроем, сами понимаете, сегодня шутки плохи. Социальная напряженность и все такое.

На снимке отчетливо видно: ни о каком монолите при прокладке труб в «Теплосетях» не слышали

В общем, упредил: написал губернатору, мол, так и так. Минстрой собрал совещание, пригласили и представителей ТСЖ, и МУП «Тепловые сети». Договорились, что надо изыскать возможности и к концу августа теплотрассу сделать.

Можно было найти путь в обход школы № 10. Местные говорят, что можно. Но тогда траншея помешала бы владельцам стоящих неподалеку гаражей. А владельцы - это вам не дети. Пошли, видимо, по самому безобидному для взрослых пути.

Отнюдь не самому безопасному. По требованиям санитарных норм транзитные теплосети, если проходят по территории детских образовательных учреждений, должны укладываться в монолит с такой гидроизоляцией, чтоб в случае порыва ни одна капля кипятка на территорию не просочилась, не подмыла почву, не создала смертельную воронку с кипятком. Уж сколько таких случаев мы знаем, сколько семей пережили трагедии. Горе-то и к тем приходит, кто на безопасность рукой махнул.

В общем, разобравшись, мягко скажем, в лукавом письме «Тепловых сетей» о капитальном ремонте школьной теплотрассы, педагоги спешно направили заинтересованным лицам отзыв, в первую очередь, конечно же, Андрею Волокжанину, руководителю «Тепловых сетей», его начальнику в ДГК, в мэрию и др. Мол, остановите произвол, не подвергайте жизни детей опасности. В прокуратуру написали. Но процесс прокладки теплотрассы еще идет.

Можно было бы еще вспомнить, что мечтали педагоги о пристройке для начальных классов - микрорайон-то растет, дети рождаются, а школа, увы, не резиновая, но единственная здесь. В две смены приходится работать… Но, видимо, у ресурсников дети выросли, а внуки не родились еще. А может, в иных местах гнездятся. А разве чужие дети не требуют уважения и защиты?

Ирина Северцева