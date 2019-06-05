Когда закончится тренерская чехарда в хабаровском СКА?

Выступление футболистов хабаровского СКА в завершившемся первенстве России среди клубов ФНЛ оставило двоякое впечатление. С одной стороны – клуб до последнего тура имел (пусть и теоретически) шансы зацепиться за место в стыковых матчах за выход в премьер-лигу. С другой – на протяжении почти всего сезона команду так лихорадило, что ни о каком повышении в классе (даже если бы армейцы и попали в «стыки») не могло быть и речи.

Интересно, что в своем звездном сезоне-2016/17, когда СКА пробился в премьер-лигу через переходные матчи с ФК «Оренбург», хабаровчанам хватило 59 очков, чтобы занять в итоговой таблице четвертое место. Сейчас в активе команды 58 очков, а место только седьмое. Что ж, ныне проходной балл оказался на порядок выше. ФК «Нижний Новгород», замкнувший квартет, набрал в итоге на 4 очка больше, чем мы.

Между тем у волжан СКА выиграл в этом сезоне оба матча. Если бы так же уверенно армейцы выступали и с другими соперниками, то… Однако стабильности нашим ребятам явно не хватало. Уж больно много очков потеряли хабаровчане, что называется, на ровном месте.

«Нет, нет, нет – мы хотим сегодня…»

Отмотаем пленку немного назад и вернемся в лето 2018 года. Итак, июль. До старта считанные дни. Армейцы, незадолго до этого покинувшие элитный дивизион, добротно провели предсезонные сборы, а планы у них были прямо-таки наполеоновские: возвращение в премьер-лигу, и точка.



- Команда, считаю, укомплектована на «четвёрку», - рассуждал перед стартом тогдашний наставник клуба Сергей Передня. - Одна-две ошибки в селекции неизбежны, но костяк, с которым можно решать задачи, есть. Недавно удалось вернуть Пашу Карасёва, который, как и в прошлом году, будет выступать на правах аренды. Появились опытные Олег Алейник и Николай Зайцев. Атакующий полузащитник Алейник - универсальный игрок, он может играть на трёх позициях, что очень ценно. Центральный защитник Зайцев два последних сезона отыграл в премьер-лиге за «Амкар». Есть и другие футболисты, на которых мы очень рассчитываем.

- Понимаете, команда управляется не только с тренерской скамейки, - говорил тренер в беседе с вашим корреспондентом. - Очень хорошо, когда есть люди, которые могут руководить непосредственно на поле, перестраивать по ходу матча игру. Такая помощь любому тренеру очень кстати. Но называть имена я пока не буду. Всё увидите на поле.

А еще, по мнению Передни, в команде появились люди с характером…Эх, знал бы тогда Сергей Александрович, что спустя месяц после начала первенства его попросят на выход с вещами… Хотя до сих пор непонятно, за что тренера списали так рано. Команда в семи турах набрала 10 очков (2 победы, 4 ничьи, 1 поражение от будущего победителя турнира ФК «Тамбов»). Может быть, это не самый лучший результат, но уж точно не катастрофичный.

Только пальцем поманили…

Однако и Москва, как говорится, не сразу строилась. Состав в межсезонье претерпел большие изменения, и, для того чтобы элементарно сыграться, необходимо было время. Но этого времени тренеру просто-напросто не дали.

Забегая вперед, замечу, что новый наставник Вадим Евсеев, которого позвали выправлять ситуацию на место Передни, свою первую победу в роли наставника СКА в первенстве страны (кубковый матч во Владивостоке не в счет) одержал только с седьмой попытки.

Вообще, надо сказать, что в прошлом известный защитник московского «Локомотива» и сборной России, прославившийся в свое время непечатным высказыванием в прямом эфире федерального канала, долго въезжал в тему. Что вполне естественно: ведь команду он к сезону не готовил, игроков под себя не набирал. Какой с него спрос?

Пока он разобрался что к чему, завершилась осенняя часть сезона. Результат был нерадостный: 12-е место в таблице.

Одно утешало: разрыв с четвертым местом был сравнительно небольшим – 5 очков. Так что при благоприятном раскладе все можно было еще изменить. Или не изменить. Тут уж как карта ляжет.

Сборы, по мнению тренерского штаба, прошли плодотворно, удалось укрепить ряд позиций. Тут уже весь спрос был с Вадима Валентиновича: ведь теперь-то он сам занимался комплектованием коллектива.

Однако первая же игра после зимнего перерыва стала полным разочарованием: армейцы проиграли дома ФК «Чертаново» - 1:3. Причем проиграли по всем статьям. А ведь москвичи как раз занимали тогда четвертое место, разрыв с которым, напомню, до матча составлял 5 очков…

«Интересно, чем это команда занималась на сборах в Турции?» - ворчали болельщики после злополучного поединка с «чертями» (так ФК «Чертаново» зовут между собой болельщики).

После той игры среди болельщиков пошли слухи об отставке Евсеева. Но потом армейцы выиграли два матча подряд, и все вроде бы успокоилось. Тем не менее вскоре Вадим Валентинович ушел. Причем сам. И даже с повышением. Его позвали спасать ФК «Уфа» от вылета из премьер-лиги.

Уход коуча поклонники клуба в массе своей восприняли спокойно, а многие даже с радостью. Ну не стал Евсеев за эти месяцы в Хабаровске своим, хоть убей. Временщик, он и есть временщик. Только пальцем поманили, и тренера словно ветром сдуло.

Мне же невольно вспомнились строчки из Высоцкого: «А внизу говорят - от добра ли, от зла ли, не знаю: «Хорошо, что ушел, - без него стало дело верней!».

Хватит делать ставку на заезжих гастролёров

И ведь действительно стало. В роли «палочки-выручалочки» вновь выступил наш доморощенный специалист, один из самых ярких игроков за всю историю хабаровского футбола, экс-капитан клуба Алексей Поддубский. Тот самый, что два года назад выводил армейцев в премьер-лигу.

За короткое время Алексей Николаевич вселил команде уверенность, и она тут же выдала серию из четырех побед подряд (для сравнения: при Евсееве СКА выиграл 7 раз в 21 матче).

Даже Константин Базелюк, которого Евсеев буквально списал со счетов, отправив его в глухой запас, преобразился и стал лучшим бомбардиром клуба в весенней части сезона. Сразу на ум приходит фантастический гол Кости со штрафного в добавленное время в поединке с московским «Спартаком-2».

Конечно, без осечек не обошлось. Как не вспомнить поражение дома от «Химок», упущенную победу в Волгограде и т.д. Не будь этих потерь…

Однако сейчас речь не об этом. Командную игру надо строить месяцами, порой годами, а не за 10 туров до финиша. О какой стабильности может идти речь, если на протяжении трех лет подряд армейцы начинают сезон с одним тренером, потом его меняет другой, а завершает дело третий.

Пора, наверное, заканчивать с этой тренерской чехардой. Дайте в конце концов одному специалисту нормально поработать. К тому же зачем искать заезжих гастролеров, когда рядом есть свой, вполне квалифицированный специалист.

Смотрите, что получается. Алексей Поддубский успешно поработал с командой на финише сезона-2016/17 и вывел ее в премьер-лигу. Поработал с армейцами в элите до конца осеннего этапа, а потом фартового тренера списали. Понятно, что Алексею Николаевичу порой не хватало опыта, но при нем СКА в премьер-лиге набрал 12 очков, а без него (в весенней части чемпионата) лишь одно очко.

Добавим к этому, что именно Поддубский вывел клуб в четвертьфинал Кубка страны, повторив достижение команды далекого 1963 года. Казалось, дорога в полуфинал розыгрыша открыта. Но пришедший на место Алексея Николаевича Ринат Билялетдинов, абсолютно не знавший историю хабаровского футбола, в момент завалил всю программу.

До сих пор болельщики не могут простить ему поражение дома от «Шинника». А ведь там и до финала Кубка было бы недалеко. Вот тогда бы «СКА-Хабаровск» действительно вошел в историю российского футбола на века.

Впрочем, дело не только в Кубке России. При Билялетдинове армейцы вообще показывали какую-то невнятную игру. Дошло до того, что его сменил Сергей Передня.

Потом списали Передню – пришел Евсеев. Ушел Евсеев, вновь вспомнили о Поддубском. В итоге круг замкнулся…

Зачем в свое время убирали Поддубского? Чтобы дать срубить денег заезжим тренерам, а когда те сплоховали, вновь дать шанс Алексею Николаевичу? Какая-то сказка о потерянном времени получается.

Что ж, на ошибках учатся. Может быть, теперь все будет иначе. Тем более контракт с Поддубским заключен до конца следующего сезона.

Правда, последним специалистом, который продержался в нашей команде больше одного сезона, был Вальдас Иванаускас. Свой пост он покинул весной 2015-го. Вот после этого и началась та самая тренерская чехарда.

Скорее бы она уже закончилась. Тем более что новый сезон не за горами.



Владислав Махов