Хабаровчане стали чемпионами Дальнего Востока по бильярду

В Хабаровске прошел чемпионат Дальнего Востока по бильярдному спорту. Участие в традиционном турнире приняли 62 человека из Амурской области, ЕАО, Приморья, Сахалинской области и Хабаровского края. Золотые награды завоевали Сергей Семенов, Сергей Юртаев и Юлия Пурдышова.

Первыми в борьбу за награды вступили спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Их соревнования начались за несколько дней до открытия. Победу одержал хабаровчанин Сергей Семенов, вторым стал Павел Бокарев из Комсомольска-на-Амуре, бронзу завоевал Евгений Метельков из Тынды.

В основных соревнованиях у мужчин в финале встретились давние и принципиальные соперники – лидеры краевой сборной Константин Мишатин и Сергей Юртаев. Напряженная встреча завершилась победой более опытного соперника. Победитель чемпионата ДФО прошлого года Константин Мишатин в этом году стал вторым, бронзу завоевал Никита Арсентьев.

«Финал был очень напряженный, попеременно с Костей мы выигрывали партию за партией, но в конце я выиграл две и довел счет до победных 4:3. При этом в финале я играл не особо сильно, мог и лучше. Для меня было не принципиально забрать кубок, но чемпионат выиграть очень хотелось», – признался Сергей Юртаев.

У женщин взрослых спортсменок до финала не допустили – в решающей встрече сыграли юные Юлия Пурдышова из Хабаровска и комсомольчанка Елизавета Лисовинова. Представительница краевой столицы, легко прошедшая весь турнир, и в финале не сдала темпа – обыграла соперницу со счетом 4:1.

«Турнир в целом прошел спокойно, мне все понравилось. В финале поначалу я волновалась, но затем успокоилась, собралась и сыграла в свою игру. Это и принесло победу», – отметила Юлия Пурдышова.

Уже сегодня обе спортсменки улетели в Москву на отборочные соревнования в сборную России для участия в первенстве мира. Путевку на международные состязания себе уже обеспечил Константин Мишатин, как участник сборной страны.

«Краевая федерация бильярда охватила занятиями все слои населения, однако молодежи мы уделяем особое внимание, потому что любой спорт начинается со школьной скамьи. Три человека из федерации вошли в сборную России, еще две девочки пригашены на отборочные соревнования в Москву для выступления за Россию на первенстве мира. Все это подтверждает, что бильярдный спорт молодеет», – рассказал президент федерации бильярдного спорта Хабаровского края Георгий Катаев.

На следующей неделе, 7-10 ноября в Хабаровске пройдут вторые всероссийские соревнования среди юниоров на Кубок ООО «Газпром трансгаз Томск». В город съедутся юные бильярдисты со всей России, в том числе из Крыма, Рязани, Владимира и Москвы.