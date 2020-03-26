Леонид Назаренко самый молодой тренер СССР

Как же быстро летит время. Когда-то он был самый молодой футбольный тренер в СССР, а на днях ему исполнилось шестьдесят пять. Это я о Леониде Назаренко, который свою тренерскую карьеру (и весьма успешно) начинал в Хабаровске. Было ему тогда всего-то 29 лет.

…На дворе стояла зима 1984 года. Футболисты хабаровского СКА - старожилы первой лиги первенства СССР - готовились к очередному сезону. Как раз в тот момент клуб и возглавил молодой и амбициозный Леонид Назаренко, мастер спорта международного класса, в прошлом игрок ЦСКА и сборной страны.

Некоторые игроки были старше тренера

Когда многие сверстники Назаренко еще вовсю играли, 29-летний Леонид Васильевич (согласитесь, далеко не каждого человека в этом возрасте называют по имени-отчеству) уже сам командовал парадом. И его нисколько не смущало, что Владимир Бычек, Владимир Крымский, Геннадий Рютин, Виталий Кушнарев, Александр Колповский, выступавшие тогда за армейцев, были старше своего наставника.

Опыта и амбиций у Васильича вполне хватило для того, чтобы создать в Хабаровске коллектив, способный на многое. Конечно, не все задуманное удалось тогда Назаренко воплотить в жизнь. Но его тренерский дебют в столь молодом возрасте в целом оказался успешным. Наверняка многие болельщики со стажем до сих пор помнят тот футбол, который демонстрировала команда в "эпоху" Назаренко.

Игровая карьера самого Леонида Васильевича выдалась, увы, короткой, но довольно яркой. Уже в семнадцатилетнем возрасте он дебютировал в составе ростовского СКА и провел за клуб с берегов Дона несколько сезонов. Способного форварда заметили и командировали в ЦСКА.

Потом были игры за сборную СССР, участие в Олимпиаде в Монреале в 1976 году, откуда Назаренко вернулся бронзовым призером. Там ему удалось поразить ворота самих бразильцев с передачи знаменитого Олега Блохина.

Однако в 1979 году Леонид получил тяжелую травму (разрыв четырёхглавой мышцы сустава), после которой восстановиться так и не смог. Хотя его еще долго тянуло на поле. Помнится, будучи наставником хабаровчан, Назаренко активно принимал участие не только в междусобойчиках на тренировках клуба, но и в товарищеских матчах армейцев на сборах и продолжал забивать.

Как-то даже помог местным журналистам, когда те встречались с командой одного из столичных театров. А был и такой случай: Назаренко появился на поле в матче дублеров под фамилией… Киселев (был тогда такой игрок в СКА). Правда, произошел конфуз: арбитр по ходу матча его узнал.

Но все это будет позже. Закончив преждевременно игровую карьеру, Назаренко затем четыре года учился в группе подготовки тренеров высшей квалификации при ленинградском военном институте физкультуры. Одно время он работал с командой Ленинградского военного округа.

Но, естественно, хотелось большего. И когда появилась перспектива поехать на Дальний Восток, Леонид Васильевич долго не раздумывал. К слову, здесь он уже бывал в конце 1970-х годов в составе столичных армейцев, которые проводили товарищеский матч с хабаровскими одноклубниками. Более старшие по классу тогда выиграли - 2:1, и оба гола забил именно Назаренко.

Сократил разницу часовых поясов

Надо сказать, что Леонид Васильевич возглавил дальневосточников в трудный для клуба момент. В течение трех предыдущих сезонов армейцы помышляли только о сохранении прописки в первой лиге. Но Назаренко знал куда идет. И у него на этот счет был свой план. Тем более что пришел, в отличие от своего предшественника Валентина Афонина, не с пустыми руками, а с футболистами, которые, по его мнению, должны были существенно усилить команду.

Среди них был хорошо известный хабаровским болельщикам Александр Колповский. Воспитанник местного футбола, он потом засветился в ЦСКА (там играл как раз вместе с Назаренко) и вот теперь вернулся в родные пенаты. Забегая вперед, замечу, что этот надежный полузащитник, несмотря на свой почтенный возраст, здорово помог родному клубу, отыграв за него еще четыре сезона.

Пришлись ко двору и другие новички - Айвар Друпас (его потом в ЦСКА забрали) и Владимир Пачко из рижской "Даугавы", воспитанник московского футбола Хабиб Илялетдинов, опытный защитник Сергей Игумин - победитель первого юниорского первенства мира в Тунисе в 1977 году…

- Я приверженец стиля минского "Динамо" (за год с небольшим до этого команда из столицы Белорусской ССР стала чемпионом страны. – Авт.). И в построении подготовительного процесса мы стремимся выработать те качества, которые бы приблизили нас к этому идеалу, то есть постараться играть так, чтобы команда доставляла удовольствие зрителям, - сказал Леонид Назаренко в одном из своих первых интервью в Хабаровске. - Ранее хабаровчане добивались успехов за счет хорошей физической подготовки, но, в конце концов, силовой стиль завел армейцев в тупик. Мы с помощниками пришли к выводу, что команда может показывать игру комбинационную, я бы даже сказал, интеллектуальную, и начали соответствующую перестройку.

Попытался амбициозный тренер решить и проблему адаптации, связанную с частыми перелетами из одного конца страны в другой. Понятно, что Хабаровск ближе к Москве не перенесешь, но…

Назаренко, проконсультировавшись с медиками, сократил… разницу часовых поясов с семи до трех! Завтрак у игроков по времени совпадал с обедом, спать они, естественно, тоже ложились позже. И, по мнению наставника, такие изменения в режиме дня пошли ребятам на пользу. Во всяком случае, в матчах на выезде они чувствовали себя хорошо.

Понятно, что слаженная игра пришла не сразу. С первого выезда, состоявшего из трех матчей, армейцы привезли лишь очко. При этом успели попасть под "холодный душ" в Москве, пропустив пять безответных мячей от "Локомотива". Свою первую победу хабаровчане одержали только в пятом туре. Но потом опять пошли неудачи: в семи матчах клуб с горем пополам заработал два очка.

Далее последовали четыре встречи без поражений и… разгром в Орджоникидзе - 0:5. Правда, на финише первого круга дальневосточники сумели порадовать домашними победами над "Звездой" из Джизака - 5:2 и "Памиром" из Душанбе - 1:0.

Команда «выстрелила»

Словом, положительные перемены в команде временами ощущались, но время для восторгов в болельщицкой среде тогда еще не пришло. А вот во втором круге повода для оптимизма стало больше. В августе клуб одержал три победы подряд, забив при этом десять (!) мячей, и жить стало сразу веселее.

Однако интрига сохранялась до самого финиша. И только две домашние победы над "Нистру" из Кишинева и симферопольской "Таврией" позволили армейцам не только остаться в первой лиге, но и занять 14-е место из 22-х участников. При этом клуб еще успел неплохо выступить в Кубке СССР. Хабаровчане дошли до 1/16 финала, где проиграли в Ленинграде будущему чемпиону страны "Зениту".

В общем, первый блин для молодого тренера не вышел комом. Но Леонид Назаренко мечтал о покорении новых вершин. И, готовясь к сезону-1985, он продолжал укреплять состав. Появились вратарь Олег Караваев (он потом за сборную Латвии играл), будущий судья ФИФА, защитник Игорь Захаров, техничный полузащитник Олег Стогов (на которого потом положили глаз столичные армейцы), Андрей Профис, Юрий Гриджан, Андрей Семеренко…

Понятно, что при такой конкуренции не всем старожилам клуба нашлось место на поле. Как-то незаметно покинули команду Виталий Кушнарев, Владимир Крымский, во второй половине того сезона такая же участь постигла и Геннадия Рютина…

Безусловно, ветераны могли еще принести пользу. Но за результат отвечает тренер, и только ему решать (в ту пору ведь должностей президентов и директоров в клубах не существовало) на кого опереться, решая те или иные задачи.

А в 1985 году команда действительно "выстрелила". Причем клуб не только досрочно обезопасил себя от вылета во вторую лигу, но одно время даже шел в лидирующей группе. По-настоящему раскрыл свой потенциал форвард Сергей Березин, забивший 19 (!) мячей. Не случайно уже следующий сезон он начал в ЦСКА. Другой нападающий - Владимир Козлов провел 13 голов, девять раз отличился Александр Колповский.

В итоге армейцы заняли достаточно высокое девятое место (это второй результат клуба за все годы выступления в первой лиге первенства СССР). Вновь дальневосточники успешно сыграли в Кубке страны. На этот раз хабаровчане дошли до 1/8 финала. Остановили их только столичные торпедовцы, за которых тогда выступали Дмитрий Харин, Леонид Буряк, Юрий и Николай Савичевы, Валерий Петраков и другие известные футболисты. Причем автозаводцы (матч состоялся в Москве) только во втором тайме дожали хабаровчан.

Что-то пошло не так

Однако сезон-1986 сложился для команды Назаренко неудачно, и по его итогам армейцы вынуждены были покинуть первую лигу. Хотя сам тренер, помнится, до последнего момента не верил в это.

Мне довелось присутствовать на «прямой линии» Леонида Васильевича с читателями «Молодого дальневосточника», которая состоялась месяца за полтора до окончания сезона. Основных вопросов, которые задавали болельщики тренеру, было два. Первый: сохранит ли за собой клуб место в первой лиге? Второй: останется ли сам Назаренко в СКА?

- Мы никуда не вылетим, а я остаюсь здесь, - заверял поклонников футбола Леонид Васильевич. Однако где-то он все же просчитался.

Тем не менее Назаренко, как и обещал, остался в клубе еще на сезон. И в 1987 году собрал вновь неплохую команду. По-прежнему играли ветераны Владимир Бычек, Александр Колповский, Владимир Козлов, в расцвете сил находились Олег Скоркин, Сергей Козлов. Пришлись ко двору и новички — Николай Липинский, Юрий Кривченко, Сергей Арсланов, Андрей Иванов, который потом играл за московский "Спартак" и сборную страны. С уходом Олега Караваева место в воротах занял Олег Лаврух.

Словом, сложился ансамбль, который имел шансы за сезон вернуться в первую лигу. Армейцы в зональном турнире заняли первое место, выиграв все домашние встречи. Но в те времена между победителями второго дивизиона проводились переходные матчи.

Выезд по маршруту Пермь - Чимкент закончился для хабаровчан провалом, и последующие поединки на своем поле с этими же соперниками превратились в пустую формальность. А после сезона-1987 Леонид Назаренко навсегда покинул СКА.

Спустя много лет, когда Леонид Васильевич приезжал в Хабаровск в качестве наставника брянского "Динамо", я поинтересовался у него: не жалеет ли тренер, что не остался тогда у руля армейцев?

- Нет, - без раздумывания ответил он. - Меня ведь пригласили не куда-нибудь, а в ЦСКА - в команду, где я состоялся в свое время как футболист. Грех было отказываться.

Правда, в качестве одного из тренеров столичных армейцев (Назаренко являлся помощником Сергея Шапошникова) он пробыл лишь один сезон. Затем несколько лет поработал в качестве наставника ЦСКА-2. А потом началось путешествие Леонида Васильевича по необъятной России.

В разные годы он возглавлял краснодарскую "Кубань", клуб "Торпедо-Виктория" (Нижний Новгород), динамовцев Махачкалы и Брянска, "Терек" из Грозного, "Спартак-МЖК" (Рязань), "Луч" из Владивостока… Отметился также в ближнем зарубежье, тренируя неоднократного чемпиона Казахстана павлодарский "Иртыш" и "Даугаву" из латвийского Даугавпилса.

И все-таки, несмотря на такую большую географию, Хабаровск в памяти Леонида Назаренко, думается, занимает особое место. Ведь на берегах Амура состоялось его становление как тренера, здесь он приобрел неоценимый опыт. Кстати, именно в Хабаровске Леонид Васильевич нашел свою любовь.

Владислав Махов