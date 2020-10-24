Как Мальцев развивал в Хабаровске ачери-биатлон

«Кто-то в мои годы уже подводит итоги, а у меня многое, считаю, еще впереди», - говорит Леонид Мальцев

Леонид Мальцев, заслуженный тренер России, мастер спорта по лыжному марафону, множество раз поднимался на высшую ступеньку пьедестала. Его воспитанники становились чемпионами России, Европы, мира. Впрочем, он никогда не хвастался своими успехами, а просто профессионально выполнял свое дело. Ему уже 65 лет, но Мальцев по-прежнему в хорошей форме и самое главное - востребован.

Он с детства был спортивным

Вообще, талантливый человек должен быть талантлив во всем. Мальцев как раз из их числа. Леонид Александрович никогда не боялся (да и сейчас не боится) так называемой черновой работы. Если надо, может взять в руки бензопилу, лопату, лом… Когда-то, учась в ГПТУ № 4 на токаря, он за четыре часа выточил сто (!) болтов. Говорят, что этот рекорд в училище до сих пор не побит.

И еще у него есть черта: Мальцев умеет притягивать к себе людей. Оптимист по жизни, с отличным чувством юмора… И очень эмоциональный, всегда говорит то, что думает, режет правду-матку. При этом жизнь не всегда улыбалась Мальцеву, случались и падения. Но он никогда не унывал, не ломался, а продолжал гнуть свою линию.

Кстати, его пробивной характер и напор проявились еще в детстве. Как-то мама отправила будущего заслуженного тренера России в пионерский лагерь. Леня к тому времени неплохо играл в футбол и, конечно же, сразу приглянулся физруку лагеря Александру Мячину, который тут же назначил Мальцева капитаном команды. Смена пролетела незаметно. Весь учебный год парнишка жил мечтой о новой поездке в пионерлагерь. Однако путевки достать не удалось. Но Леонид не собирался сдаваться.

- Я все равно поехал в лагерь вместе с остальными ребятами, - рассказывает он. - Разыскал там Мячина, объяснил ситуацию и уже на следующий день был официально зачислен в отряд и провел в лагере все лето.

По воспоминаниям Леонида Александровича, он с детства был спортивным. Свою лепту внесли и старшие братья, за которыми Леня, самый младший в семье, тянулся и старался ни в чем им не уступать. С малолетства подружился с футболом и хоккеем с мячом, а с десяти лет начал активно заниматься и лыжами.

До сих пор помнит своего первого тренера Александра Васильевича Слесарева, который, равно как и школьный учитель физкультуры Александр Кузьмич Минаев, сыграл в жизни Мальцева большую роль.

- Спорт уже тогда ставил во главу угла, - продолжает Леонид Александрович. - Порой из дому на тренировки буквально сбегал. Родители боялись, что спорт может помешать учебе в школе. Но я доказал обратное: мои тренировки на оценках в дневнике никак не отражались, старался везде успевать. После восьмилетки поступил в ГПТУ №4, где моим преподавателем физкультуры (мне вообще по жизни везло на хороших людей) оказался замечательный человек Юрий Николаевич Попов.

Позже Мальцев с Поповым будут соперниками на футбольном поле. Одно время Леонид работал водителем грузового автомобиля в ГПТУ №3 и убедил (а дар убеждения у него в крови) дирекцию создать на базе училища футбольно-хоккейный клуб и сам же стал его тренером.

Видимо, Мальцев неплохо подготовил футболистов, коль они на протяжении двух лет подряд выигрывали первенство края по системе профтехобразования. Под горячую руку дерзкому дебютанту попадалось и родное для Леонида ГПТУ №4, на тренерском мостике которого находился упомянутый выше Юрий Попов. Так ученик превзошел своего учителя.

От токаря до мастера лыжного марафона

Тем не менее спорт для Мальцева долгое время считался чем-то вроде хобби. Он и токарем немного успел поработать, потом слесарем, а дорос в итоге до должности формовщика-литейщика. Но при этом продолжал играть в футбол и хоккей с мячом, не забывал и про лыжи. Именно благодаря спорту Леонид службу в армии проходил в «Динамо» - в погранвойсках.

- В первой половине 1980-х окончил водительские курсы и стал работать в пожарной охране, - говорит Мальцев. - В части при заводе имени Кирова у нас подобралась неплохая лыжная команда, и мы на протяжении лет четырех выигрывали первенство края среди пожарных. Также активно участвовал в соревнованиях по фигурному вождению автомобиля, где тоже были успехи. А как-то по линии «Динамо» мне довелось принять участие в лыжном переходе по маршруту Николаевск - Комсомольск - Хабаровск. Мы прошли по Амуру трассу в общей сложности протяженностью в тысячу километров. Колоссальная нагрузка! Вот тогда-то понял, что все то, чем раньше занимался, это баловство. Человеческий же организм неисчерпаем, и ко всему можно приспособиться. Надо только к этому серьезно готовиться.

К тому времени Леонид уже был наслышан о международном лыжном марафоне (320 километров), который проводился на Аляске, в Анкоридже. И когда понял, что созрел, отправился покорять Америку. Шел 1991 год.

- Это была моя первая поездка за границу. И сразу в Штаты. Помню, долго потом от нее отходил, - улыбается Леонид Александрович. - Что же касается самих результатов… Занял третье место. Через год вновь поехал на Аляску и вернулся домой с серебряной наградой.

Аппетит, как известно, приходит во время еды. Вот и Мальцев, проверив себя в деле на лыжне Анкориджа, нацелился покорять новые вершины. А почему бы и нет? Ведь, как говорится, не боги горшки обжигают. И он заявился на Кубок мира по марафонским дистанциям, который включал в себя десять гонок в разных странах мира.

- Самая короткая дистанция - 42 километра 95 метров - проходила в Австралии, а наиболее длинная - 92 километра - в Швеции, - вспоминает Мальцев. - Австралия (а это был первый этап Кубка мира) запомнилась надолго. Там на меня смотрели, как на пришельца с Луны, ведь я прибыл из Хабаровска, о котором австралийцы толком ничего не знали. Кстати, мне удалось выиграть трассу в своей возрастной группе. Спустя год привез туда и дочь Ксению, и она также победила в женском марафоне. В местном музее до сих пор хранятся лыжи, на которых написаны наши фамилии. К слову, со всех этапов марафона возвращался с наградами, а по итогам всех этапов мне вручили большую и довольно красивую золотую медаль. Вы ее можете увидеть на специальном стенде Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова, куда я ее передал вместе с другими наградами. По завершении Кубка мира мне было присвоено почетное звание «Мастер спорта по лыжному марафону». Кроме того, я принимал участие в чемпионатах мира среди ветеранов. Надо сказать, что на основном месте работы мне всегда шли навстречу, создавая все условия для тренировочного процесса.

Что такое ачери-биатлон

В 1998 году Леонид Александрович заработал военную пенсию, а вскоре в его жизни появился ачери-биатлон. Для тех, кто не в курсе, поясню: в ачери-биатлоне надо не только мчаться на лыжах, но при этом еще успевать стрелять из лука.

- С удовольствием взялся за дело, - говорит Мальцев. - Первым, кого я привлек к ачери-биатлону, стала моя дочь Ксения. Она как раз к тому времени закончила выступать в лыжных гонках и с удовольствием откликнулась на предложение попробовать себя в новой дисциплине и в итоге стала заслуженным мастером спорта, трехкратной чемпионкой мира. А уже в 2002 году мы стали ездить на соревнования и с моим сыном Кириллом. Он, хотя и считался тогда юношей, на дебютном для себя Кубке России в Рыбинске среди юниоров сразу завоевал бронзовую медаль.

Потом Кирюша трижды побеждал на юниорском первенстве мира, а также становился чемпионом Европы и серебряным призером мирового чемпионата уже по взрослым. Со временем к нам присоединилась и Галина Кукушкина, впоследствии трехкратная победительница первенства мира. Привлек я к тренировкам и Павла Бородина, которого «откопал» в… Уфе. Паша, уже выступая за сборную Хабаровского края, успел дважды стать чемпионом мира. Ну а самым последним моим учеником был Дима Шохирев, ныне мастер спорта по лыжным гонкам.

У каждого вида спорта должны быть перспективы. Долгое время Мальцев жил надеждой, что ачери-биатлон станет олимпийской дисциплиной. Но когда эта надежда умерла, Леонид Александрович пришел к руководству ШВСМ и честно сказал: «Не вижу смысла развивать ачери-биатлон дальше». Но Мальцев не привык сидеть без дела, и в голове у него созрел новый план.

- Давно задумывался: если закончу с ачери-биатлоном, то хочу работать с лыжниками спартакиадного возраста, - продолжает он. - Под спартакиады у нас идет хорошее финансирование, от команд ждут медали. Однако в лыжных гонках мы далеко не всегда выступаем успешно. Как сделать, чтобы пришли результаты? У меня состоялась встреча с тогдашним министром образования Хабаровского края Андреем Базилевским, которому обрисовал свой план: хочу, дескать, организовать спорткласс на базе одного из профессиональных училищ. Ребята могли бы в процессе трехгодичного обучения получить профессию, плюс бесплатное питание, проживание. Но главное - появилась бы возможность приглашать в этот спецкласс парней и девчат не только из нашего края, но и со всего Дальнего Востока.

Махал не шашкой, а бензопилой

Хорошая идея, пусть и не сразу, но была услышана, и началась выстраиваться целая система. В мае 2011 года краевые чиновники от спорта решили на месте заброшенного лагеря «Орленок» построить базу по зимним видам спорта. И, конечно же, вспомнили о Мальцеве, который уже давно мечтал о создании такого комплекса. Только для того, чтобы из сказки сделать быль, Леониду Александровичу нужны были помощники.

- Когда я впервые побывал на месте будущей базы, то перспектив не увидел: территория была, извините, загажена, - вспоминает Леонид Александрович. - Но глаза, как говорится, боятся, а руки делают. Я пригласил своего товарища, который умеет работать с бензопилой, тот позвал своего сына, и работа закипела.

И Леонид Мальцев в очередной раз доказал, что нет ничего невозможного. На месте бывшего котлована появилась приличная лыжня (трассы на три, два и полтора километра), которая сразу же стала востребованной. В планы Леонида Александровича входило строительство многофункционального центра, где можно было тренироваться круглогодично представителям различных видов спорта, но…

- Вроде бы механизм закрутился, удалось создать и спорткласс на базе технического колледжа, стали приезжать ребята из других регионов, приносить очки в копилку Хабаровского края. Но опять нашлись недоброжелатели: ты, говорят, шашкой машешь! Да я не шашкой махал, а бензопилой. Помахал - лыжня появилась, - восклицает Мальцев. - А эти товарищи вначале сами бы сделали что-то, а уж потом говорили…

Но потом на базе сменилось руководство, и Леонид Александрович здесь оказался как бы лишним. Немного позанимался на стадионе «Энергия», там делал лыжню. При этом параллельно работал водителем в пожарной охране. А еще начал тренировать мотогонщиков.

А с января нынешнего года он работает в министерстве спорта Приморского края, где курирует лыжный спорт. И в соседнем крае Мальцев тут же развернул бурную деятельность. За короткий срок при непосредственном участии Леонида Александровича появилась лыжня на Русском острове, которая сразу же стала востребована любителями активного отдыха. И это только начало, впереди планов, как говорится, громадьё.

- Сейчас живу как бы на два дома, - говорит он. - Кто-то в мои годы уже подводит итоги, а у меня многое, считаю, еще впереди. Главное, что я занимаюсь любимым делом.

…Кстати, летом 2019-го, именно в день рождения Мальцева, появилась на свет его младшая внучка Мия. Лучшего подарка, как говорится, и не пожелаешь.

Владислав Махов