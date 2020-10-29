Из-за коронавируса в Хабаровске перенесен хоккейный Суперкубок

У нескольких игроков «СКА-Нефтяника» в результате тестов обнаружена коронавирусная инфекция.

Матч за Суперкубок России по хоккею с мячом между хабаровским «СКА-Нефтяником» и московским «Динамо», который должен был пройти в Хабаровске 1 ноября, перенесен из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«В связи с получением COVID-положительных результатов у основного состава игроков команды «СКА-Нефтяник», правительством Хабаровского края совместно с оперативным штабом по мониторингу ситуации и принятию экстренных мер в целях недопущения распространения коронавируса, принято решение о переносе соревнований. Точную дату проведения матча за Суперкубок сообщим дополнительно», — рассказал директор хоккейного клуба «СКА-Нефтяник» Семен Экшенгер.

Приобретенные билеты на матч можно сдать в кассах и на сайтах арены «Ерофей» и dvhab.ru.

Отметим, игры регулярного чемпионата России по хоккею с мячом сезона 2020-2021 состоятся. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, Федерацией хоккея с мячом России были внесены изменения в регламент соревнований о возможности заявлять на матч неограниченное количество спортсменов.

Первый домашний матч «СКА-Нефтяник» проведет 7 ноября против «Мурмана». Также в первой серии матчей, которые пройдут в арене «Ерофей», противостоять хабаровчанам будут московское «Динамо» (10 ноября), сыктывкарский «Строитель» (14 ноября), и кировская «Родина» (17 ноября).