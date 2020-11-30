Вратарём № 1 Сергей Лазарев стал именно в Хабаровске

Знаменитый в свое время вратарь Сергей Лазарев родился в Подмосковье, в рабочем поселке Обухово. К слову, из этих же мест и Александр Волков, впоследствии надежный защитник и капитан армейцев. Пройдут годы, и они окажутся в Хабаровске.

По воспоминаниям Лазарева, с детства увлекался многими видами спорта - футболом, гимнастикой, плаванием, теннисом… Но страстью был хоккей с мячом. Начинал играть в клубе «Труд» родного поселка: вначале за детскую команду, а потом и за взрослую.

Затем настала пора армейской службы. Так Сергей и оказался в Хабаровске. Отслужил как надо и остался в клубе еще на долгие годы.

…Первый раз место в воротах нашей команды никому тогда не известный 18-летний Лазарев занял 28 ноября 1972 года. Тогда во вратарском цехе армейцев юный новичок был третьим, его даже не брали на выездные матчи, да и в домашних играх Сергей игрового времени получал чуть-чуть. Но парень не отчаивался и продолжал усердно тренироваться.

Зато на старте следующего сезона Лазарев со своими шестью неполными матчам оказался самым «опытным» голкипером в составе хабаровчан. Первый поединок в стартовом составе СКА пришелся для него на 28 ноября 1973 года. Грозные московские динамовцы лишь в самом конце матча сумели распечатать ворота дальневосточников и проиграли 1:2, а их многоопытный тренер Василий Трофимов сразу положил глаз на юного вратаря хабаровчан и пригласил его в сборную страны, причем сразу на чемпионат мира!

Первые два матча сборной Сергей Лазарев наблюдал со скамейки запасных, в третьем вышел на замену, после чего оставался главным вратарем страны без малого полтора десятка лет. Добавим, что 2 февраля 1975 года, когда вратарь впервые стал чемпионом мира, ему было всего 20 лет и 226 дней!

Вот таким стремительным для этого атлетически сложенного спортсмена оказался путь к вершинам славы. Его игра отличалась стабильностью и надежностью.

-У Сергея сразу была заметна необыкновенная эластичность движений, у нас это качество еще называется тягучестью, - рассказывал о Лазареве известный в прошлом вратарь СКА Анатолий Лутков, к сожалению, уже покойный. - Ну и любознателен он был. Элементы вратарской техники впитывал как губка. Мы только радовались, какой добросовестный вратарь у нас появился.

Кроме того, с самого начала карьеры Сергей отличался отменной выдержкой, не делал опрометчивых выпадов, не тушевался после неудачи. А ведь это беда многих талантливых вратарей: пропущенные мячи так выводят из равновесия, хоть ищи замену. Сам же Лазарев свое вхождение в мир большого хоккея с мячом вспоминал так:

-Считаю, что мне повезло начинать рядом с такими мастерами, как Анатолий Лутков и Валерий Косс. Их влияние в ту пору было сильным. Во многом помогало и то, что в команде были отличные бомбардиры: Владимир Башан, Владимир Ивашин, Сергей Слепов. Они, бывало, на специальной тренировке такой обстрел устроят, что только успеваешь мячики вытаскивать…

Свою первую медаль чемпионата СССР – бронзовую – Сергей Лазарев в составе СКА завоевал по итогам сезона-1978/79. Спустя два года в коллекции вратаря появилась вторая «бронза», а чуть позже и первое «серебро». Болельщики с большим стажем, думается, помнят, что в сезоне-1981/82 армейцы как никогда были близки к «золоту», но все же на финише красноярский «Енисей» оказался более удачливым.

К тому времени Лазарев уже успел стать трехкратным чемпионом мира, четырехкратным победителем международного турнира на призы газеты «Советская Россия» и заслуженным мастером спорта.

Правда, именно в Хабаровске в феврале 1981-го на чемпионате мира у него, как, собственно, и у всей сборной СССР, случился конфуз. Шутка ли, непобедимая до той поры команда (как-никак 11-кратные подряд чемпионы планеты) впервые в истории осталась без «золота».

Уже в стартовом матче турнира «советская машина» дала сбой, с треском проиграв своим главным соперникам шведам - 1:6. Впрочем, в пропущенных голах Лазарев, по сути, не виноват. Просто скандинавы по льду хабаровского стадиона им. Ленина буквально летали… Именно тот поединок и стал ключевым. В повторной дуэли (тогда мировой чемпионат в последний раз в истории проводился в два круга и финальный матч не был предусмотрен) наша сборная, правда, взяла реванш, но лишь со счетом 3:1.

Спустя два года шведы вновь стали чемпионами мира, но в 1985-м все же советские хоккеисты сумели вернуть себе звание сильнейшей команды планеты. И ворота дружины по-прежнему защищал Сергей Лазарев, которому тогда было уже 30 лет.

В итоге за свою карьеру он стал четырехкратным чемпионом мира. Скажете: немного? Так тогда первенство планеты проводилось не каждый год, как в наши дни, а раз в два года…За хабаровский СКА Лазарев в общей сложности отыграл 11 сезонов и ушел в красноярский «Енисей». Поговаривают, что у него возник конфликт с тогдашним наставником нашего клуба заслуженным тренером СССР Михаилом Ханиным.

Жаль, конечно, было потерять такого ценного голкипера. Благо, за спиной Сергея Лазарева за это время подросли два надежных стража ворот - Владимир Огнев и Сергей Бурдюхов. Что же касается Лазарева, то он впоследствии с «Енисеем» трижды стал чемпионом страны, по разу завоевывал Кубок СССР, Кубок европейских чемпионов, а также Кубок мира и Суперкубок мира.

Потом Сергей перебрался в столичное «Динамо», в составе которого также побеждал в Кубке страны, неоднократно становился призером чемпионата. О надежности Лазарева говорит и такой факт: 11 раз он входил в список 22-х лучших игроков сезона, при этом 7 раз признавался лучшим вратарем.

Кроме того, в 1998 году он вошел в список лучших игроков национальной сборной по хоккею с мячом за 40 лет участия национальной команды в чемпионатах мира. После окончания карьеры Сергей Лазарев остался в Москве, но по-прежнему вспоминает Хабаровск - город, где он стал вратарем № 1.