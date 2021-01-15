Хабаровский «СКА-Нефтяник» приватизировал пятый Суперкубок

В принципиальном матче армейцы одолели столичное «Динамо»

Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Если следовать этому правилу, то хоккеистам «СКА-Нефтяника» в 2021-м должно везти. Еще бы: ведь начали-то армейцы его с победы в матче за Суперкубок России, завоевав этот трофей уже в пятый раз.

Такими результатами в этом розыгрыше не может похвастаться ни один клуб страны. Напомним, что по два раза в поединке за Суперкубок побеждали «Енисей» и московское «Динамо». А во всех остальных случаях праздник был на улице наших хоккеистов.

Вёзет тому, кто… везёт

Кто сказал, что победы приедаются?! Не верьте. Вон капитан «СКА-Нефтяника» Василий Грановский в шестой раз выигрывает Суперкубок России, но всегда радуется так, словно впервые держит в руках трофей (один раз он побеждал в розыгрыше в составе столичного «Динамо»).

Интересно, что данный матч, состоявшийся в Рождество, стал третьим подряд между «СКА-Нефтяником» и динамовцами в рамках Суперкубка.

Помните, какой ажиотаж вокруг игры был два года назад (она проходила также в начале января на льду «Ерофея»). Тогда о коронавирусе еще никто не знал, так что на трибунах было многолюдно: более 8 тысяч зрителей стали свидетелями разгрома армейцев над «бело-голубыми» - 10:2.

В прошлом году в Архангельске хабаровчане вновь были сильнее москвичей – 9:5. Так что столичные хоккеисты явно точили зуб на нас. Но разве дальневосточники не точили? Кто обыграл СКА в финале Кубка России минувшей осенью? «Динамо». Кто за год до этого обыграл армейцев еще в полуфинале розыгрыша? Опять «Динамо».

И все же (будем уж откровенны) на этот раз фаворитами матча за Суперкубок считались именно москвичи. Хотя бы потому, что идут они в чемпионате без поражений да игру показывают более ровную, чем хабаровчане.

Однако в спорте есть такое крылатое выражение: «Не важно, кто сильнее вообще, важно, кто сильнее в конкретном случае». Матч же показал, что армейцы обыграли динамовцев вполне заслуженно. И прежде всего за счет грамотной тактики.

С почином, тренер!

Похоже, и сами гости были уверены в том, что на этот раз на льду арены «Ерофей» они добьются победы. Было очевидным, что избранная армейцами тактическая схема игры от обороны стала для «Динамо» явной неожиданностью. Между тем именно хозяева на 10-й минуте открыли счет: неотразимо под планку пробил Александр Антипов – 1:0.

Правда, уже через три минуты москвичи отыгрались. Экс-игрок хабаровчан Янис Бефус сильно пробил из-за радиуса. Голкипер «СКА-Нефтяника» Виктор Каменев был готов парировать этот удар, но мяч, предательски подпрыгнув перед самыми его перчатками, оказался в сетке.

На 24-й минуте после подачи очередного углового у ворот гостей четко сыграл на добивании вернувшийся в армейский строй после травмы спины Павел Рязанцев – 2:1.

А на последней минуте первого тайма обязан был в третий раз послать мяч в сетку динамовских ворот Артем Бондаренко. Однако в последний момент у нападающего, который обыграл чуть ли не половину команды соперников и вышел один на один со стражем динамовских ворот Романом Черных, завершающий удар не получился. Кстати, в свое время Артем и Роман играли вместе в красноярском «Енисее».

Во втором тайме все отчаянные усилия гостей переломить ход поединка парировались организованными действиями «СКА-Нефтяника» в обороне и блестящей игрой Виктора Каменева.

Безусловной кульминацией матча стал небольшой временной отрезок примерно за полчаса до завершения игры. На 55-й минуте динамовский защитник Никита Юрлов зацепил клюшкой за конек ворвавшегося в штрафную полузащитника «СКА-Нефтяника» Алексея Торгонского. Пенальти исполнил опытный Юрий Викулин, но неудачно: мяч ушел за лицевую линию рядом с левым нижним углом ворот.

А через две минуты примерно в том же месте москвич Артем Бутенко рукой придержал Юрия Шардакова. И вновь главный арбитр, сыктывкарец Юрий Габов, без колебаний указал на «точку».

На этот раз исполнил пенальти Туомас Мяяття, который до этого ни разу в составе «СКА-Нефтяника» не пробивал двенадцатиметровые штрафные удары. Как признался финский легионер после матча, пробивать пенальти его направил Юрий Шардаков. Роман Черных угадал направление удара и даже коснулся перчатками мяча, направленного в левый верхний угол, но отразить мощнейший удар не смог – 3:1.

На 76-й минуте, когда у хабаровчан на скамейке штрафников находились Александр Антипов и Станислав Турушев, вездесущий Янис Бефус вновь сократил разрыв в счете до минимума – 3:2.

Но это был последний успех москвичей. За пять минут до финального свистка, когда уже в составе «Динамо» было два удаленных хоккеиста, реабилитировался за не реализованный двенадцатиметровый Юрий Викулин. Защитник «СКА-Нефтяника» в нужный момент оказался на острие атаки и добил в динамовские ворота мяч, парированный Романом Черных после удара Павла Рязанцева - 4:2. Это была уже победа!

Таким образом, "СКА-Нефтяник" выиграл Суперкубок в пятый раз в его 9-летней истории. Почетный трофей победители получили из рук врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

- Получился достаточно равный матч, в котором были моменты и у нас, и у «Динамо», - прокомментировал завершившуюся встречу один из героев поединка Туомас Мяяття. - Думаю, мы были чуть лучше соперника в атаке, а в обороне эффективно справлялись со своими обязанностями. И, конечно, без удачи в таких матчах никуда.

А главный тренер «СКА-Нефтяника» Ильяс Хандаев, для которого этот трофей стал первым, завоеванным вместе с хабаровской командой, отметил, что армейцы досконально разобрали проигранный три месяца назад финальный матч на Кубок России и сделали соответствующие выводы.

- Главное отличие сегодняшнего матча от осеннего - то, что мы были на этот раз собраны с первых минут. Считаю, что ребята предрешили игру еще в начале, а дальше уже контролировали ход матча.

Что ж, с почином, Ильяс Хандаев! И, как говорится, так держать. Эта победа наверняка поднимет авторитет тренера в глазах болельщиков.

Пятый хет-трик Рязанцева

Но почивать на лаврах новоиспеченным обладателям Суперкубка России хоккеистам «СКА-Нефтяника» было некогда – впереди ждало выездное турне.

И началось оно с Ульяновска, вернее, с Димитровграда, где сейчас проводит свои домашние матчи «Волга». Армейцы выиграли – 7:2. Правда, окончательно дожали соперника подопечные Ильяса Хандаева после перерыва. Первый тайм закончился вничью – 2:2, но потом понеслось…

Одним из героев, как обычно, стал Павел Рязанцев. Лучший снайпер клуба (26 мячей) оформил свой пятый хет-трик в сезоне и одновременно седьмую победу "СКА-Нефтяника" с крупным счетом, один в один повторившую результат предыдущей встречи, сыгранной соперниками в Хабаровске.

Победа закрепила позиции «СКА-Нефтяника» на третьей строчке в турнирной таблице. А выезд между тем продолжается. На очереди Казань, Мурманск и Москва.

Владислав Махов

Все матчи за Суперкубок России

№ 1. 05.03.2013. Красногорск. «Динамо» (Москва) – «Зоркий» - 5:3

№ 2. 22.12.2013. Москва. «Динамо» (Москва) – «Динамо (Казань) - 4:3

№ 3. 11.01.2015. Хабаровск. «СКА-Нефтяник» – «Енисей» - 4:3

№ 4. 17.01.2016. Красноярск. «Енисей» – «Байкал-Энергия» - 8:3

№ 5. 22.01.2017. Сыктывкар. «СКА-Нефтяник» – «Енисей» - 5:3

№ 6. 03.12.2017. Красногорск. «Енисей» – «СКА-Нефтяник» - 6:3