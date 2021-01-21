Хабаровские хоккеисты выигрывают матчи в сложных погодных условиях

После победы над ульяновской «Волгой» хоккеисты «СКА-Нефтяника» отправились в Казань и Мурманск, где также добились успеха. В столице Татарстана армейцы взяли верх – 3:1, а за северным полярным кругом выиграли – 8:5. Правда, оба матча проходили в сложных погодных условиях.

Бывшего тренера Казань встретила сурово

Так, Казань встретила хабаровчан аномальным морозом. Ровно за сутки до игры столбик термометра опустился до минус 32 градусов! Правда, в день матча температура резко пошла вверх. Но облегчения это обстоятельство, увы, не принесло. На смену морозу пришел сильнейший снегопад.

В результате в первом тайме все свелось к бесконечным верховым передачам. Доставить мяч к воротам иным способом попросту не представлялось возможным. Снегопад полностью нивелировал превосходство армейцев в технике и в скорости, поставив под серьезный вопрос исход поединка, судьбу которого в столь экстремальных условиях могла решить одна-единственная ошибка.

К чести хабаровчан, даже в столь антихоккейных условиях они смогли навязать соперникам свою волю, будучи более агрессивными, нежели хозяева. Правда, забить до перерыва смогли только однажды: после розыгрыша углового отличился Юрий Шардаков!

К началу второго тайма снегопад значительно снизил активность, что наконец-то позволило соперникам перевести "теннисный поединок" в русло, более-менее напоминавшее хоккейное действие. Однако на удивление относительно чистым льдом прежде всего постарались воспользоваться казанцы, организовавшие на ворота Виктора Каменева достаточно масштабное наступление. И на 60-й минуте счет стал равным - 1:1.

Однако дальнейшие попытки хозяев развить успех свела на нет четкая игра дальневосточников в обороне. Более того, не форсируя игру в атаке, армейцы терпеливо ожидали промахов соперников, делая ставку на более высокое индивидуальное мастерство. В итоге столь нехитрая стратегия принесла свои плоды. Дубль в исполнении Артема Бондаренко принес хабаровчанам трудную, но очень важную победу.

Напомним, что Казань для наставника «СКА-Нефтяника» Ильяса Хандаева не чужая. Именно здесь он проработал два предыдущих сезона. Но сейчас Хандаев находится на другой стороне баррикад. Так что некоторые болельщики встретили его появление на стадионе со свистом. Что ж, такова спортивная жизнь…

С честью вышли из ситуации

Не обошлось без снегопада и в Мурманске. Более привычные к заснеженному льду хозяева доминировали в начале матча и уже на восьмой минуте открыли счет. В середине тайма два слаломных прохода Артема Бондаренко завершились точными ударами, и хабаровчане вышли вперед – 2:1. Однако до перерыва хозяева не только сумели отыграться, но и вновь повести в счете 3:2.

Благо, во время отдыха снегопад таки прекратился. Работники стадиона очистили ледовую арену от сугробов, и после возобновления игры все сразу же встало на свои места. Буквально за десять минут Алексей Торгонский, Павел Рязанцев и Александр Антипов провели три мяча, и счет стал 5:3 в пользу гостей.

Спустя двенадцать минут шестой гол повел молодой форвард Сергей Скопинцев. Затем отличился Юрий Шардаков. Поведя 7:3, хабаровчане немного расслабились и позволили хозяевам отыграть два мяча. Однако последнее слово в матче осталось за «СКА-Нефтяником»: хет-трик оформил Артем Бондаренко.

- Мы провели сегодня два разных тайма, - скажет после матча Ильяс Хандаев. – Но это из-за погодных условий. Об этом я говорил хоккеистам и на предматчевой установке, и в перерыве, и даже после окончания встречи. Как бы мы не хотели играть в такой хоккей, но это тоже хоккей, и в него нужно уметь играть. Кроме того, у команды накопилась определенная усталость от двух предыдущих игр, проходивших в тех же условиях, как и сегодняшний первый тайм. Но ребята молодцы. С честью вышли из этой ситуации.

Из Мурманска «СКА-Нефтяник» отправился в Москву, где в ночь со среды на четверг встречался со столичным «Динамо». Игра первого круга соперников в Хабаровске завершилась вничью – 2:2. А в недавнем матче за Суперкубок России армейцы оказались сильнее – 4:2.

Напомним, что динамовцы являются единоличными лидерами регулярного чемпионата и имеют в своем активе 43 очка. На втором месте «Енисей» - 39 балов. «СКА-Нефтяник» с 36 очками занимает третью строчку.

Владислав Махов