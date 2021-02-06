Вратарю хабаровского «СКА-Нефтяника» не подфартило с кубком

У вратаря «СКА-Нефтяника» родилась дочь. Счастливый отец узнал об этом в Красноярске

Во время паузы в чемпионате России по хоккею с мячом в Красноярске прошел Кубок Красноярского края с участием местного «Енисея» и двух сборных России – национальной и второй. Главный приз достался хозяевам, которые сумели выиграть оба матча.

Впрочем, главная команда страны вышла на красноярский лед далеко не в оптимальном составе. Наставник сборной Павел Франц решил проверить в деле ближайший резерв и не стал привлекать под знамена таких звезд, как Максим Ишкельдин, Артем Бондаренко, Юрий Шардаков, Роман Черных и других.

Например, из «СКА-Нефтяника» в национальную команду попал только полузащитник Дмитрий Сидоров. Зато за вторую сборную, которой руководил наставник армейцев Ильяс Хандаев, вышло на лед сразу два игрока хабаровчан – вратарь Виктор Каменев и защитник Юрий Бондаренко.

«Надеюсь, что жену из роддома встречу»

Кстати, пока Каменев защищал последний рубеж сборной, он во второй раз стал отцом – в Хабаровске у него родилась дочка.

- Супруга написала утром, что поехала в роддом (это было 30 января. – Авт.), и в 7:15 по хабаровскому времени родилась дочка, - рассказал позже счастливый отец. - Благо сейчас технологии позволяют, поэтому я уже видел ее по видеосвязи. Эти чувства сложно передать. Безграничное счастье! Жаль, безусловно, что я не рядом, хочется поскорее встретить и обнять их. Тем более что из-за текущих коронавирусных ограничений никто, кроме меня, попасть к ней в роддом не может. Кстати, когда родился сын, меня тоже не было рядом. Супруга рожала в Мончегорске, а я играл в «Зорком» в серии плей-офф. Семь лет назад у меня не получилось даже встретить ее из роддома. Но в этот раз встречать буду я, - надеется Виктор.

- Когда вы узнали о вызове на турнир в Красноярск?

- Когда в «СКА-Нефтяник» пришел вызов на меня. Списки кандидатов очень долго не публиковались, поэтому узнал всего за несколько дней до вылета. В последнее время стараюсь максимально абстрагироваться от социальных сетей - все-таки они занимают много времени. Плюс голова была занята приятным ожиданием: мы ждали дочку еще 21 января, когда я был на выезде в Москве, но она дождалась, что папа вернется и снова уедет. Видимо, чтобы не нервничал, - смеется Каменев.

«Енисей» обыграл сборную

Однако вернемся к Кубку Красноярского края. Виктору Каменеву с компанией на нем не подфартило: вначале вторая сборная уступила «Енисею» - 4:5, а затем была разгромлена национальной командой России – 15:5. Правда, наш Каменев во втором поединке отыграл только первый тайм, пропустил восемь мячей, а дальше уже смотрел за событиями на льду со скамейки запасных. Кстати, в этом матче наш Дмитрий Сидоров, выступая за первую сборную, отметился двумя голевыми передачами.

- Мы накануне провели сложный матч, в первую очередь эмоционально. И оставили в нем немало сил, - объясняет провал второй сборной Виктор Каменев. - Плюс команда собралась здесь только в четверг, а все ребята из разных клубов и разных часовых поясов. Безусловно, разница между сборными есть, но огромную роль играет опыт. В национальной сборной сейчас каждый игрок на другом уровне в плане мышления и поддержки. Видно, что эти ребята не первый год вместе. А нам во второй сборной есть что исправлять. Смотреть на табло, конечно, полезно, но есть и позитивные моменты, которые можно и нужно развивать.

В заключительном матче турнира, ставшего фактически финалом, сборная России – 1 встретилась с хозяевами крытой арены. После первого тайма «Енисей» повел - 4:3, а после перерыва за счет лучшей сыгранности и запредельного настроя сумел одержать победу - 7:4.

Хет-триком в составе сборной страны отметился капитан Алмаз Миргазов, еще один мяч на счету сегодняшнего именинника - Евгения Дергаева.

Бронзовые медали Кубка Красноярского края завоевала сборная России – 2. В своем заключительном поединке в Красноярске коллектив разгромил молодых сибиряков, объединившихся под флагом сборной края - 17:2.

Нужно больше практики

- Матч с «Енисеем» оставил двоякое чувство, - поделился впечатлениями наставник сборной России Павел Франц. - С одной стороны, отчасти мы удовлетворены: был виден рисунок нашей игры и поначалу нам удавались комбинации. Но нелепые ошибки в обороне нас подвели. Хотя до конца матча меня не покидала мысль, что вот-вот и мы переломим его неудачный ход.

Но нас физически не хватило - уровень кондиций у игроков из разных клубов отличался. Кто-то двигался хорошо, а кто-то под большой нагрузкой от матчей Суперлиги. И, конечно же, нам явно недоставало сыгранности. Но я не могу упрекнуть ребят в отсутствии желания и настроя. Я благодарен, что они приехали на этот сбор и защищали цвета национальной команды.

- Какие выводы сделали для себя из короткого турнира?

- Тяжело дать ему оценку. Мы провели две тренировки и два матча за 4 дня. Привести «физику» под общекомандный знаменатель за такой короткий срок невозможно. Но еще раз повторю - этот сбор нам был необходим. Мы просмотрели кандидатов, увидели свои слабые и сильные стороны и то, как ребята играют под нагрузкой.

- Игровые связи, нащупанные прошлой зимой, порушились?

- В Швеции мы играли в декабре 2019 года, а в Финляндии – ровно через месяц. И конечно, год – это очень большой перерыв. У нас был запланирован весенний восстановительный сбор после окончания прошлого сезона, который не состоялся из-за пандемии. На нем команда находится вместе, постоянно общается, а это немаловажно. И такая длительная пауза не могла не сказаться. Мы немного потеряли в понимании друг друга – игровые связи разрушились, и на их восстановление нам необходимо время.

- Главной задачей в Красноярске вы называли просмотр кандидатов в сборную. Остались ли удовлетворены увиденным?

- Что касается первой сборной, то всеми ребятами я доволен: они приехали в национальную команду с желанием показать себя и играть. И в некоторых моментах вытаскивали из себя ресурсы, которых, на первый взгляд, и не было. А ведь у многих хоккеистов уже через три дня – новый тур чемпионата России.

Что касается второй команды, то от увиденного в ряде моментов остался несколько негативный осадок. Если тебя вызывают в сборную России, то ты должен приезжать и доказывать, что ты умеешь и хочешь играть в хоккей. Но когда люди приезжают на фигурное катание, то возникает вопрос: зачем? Приехать и отдохнуть, поберечь себя перед клубными матчами?

Когда тебя вызывают под знамена главной команды страны, ты должен, условно говоря, грызть лёд. Так было в моей игровой карьере, и этому меня всегда учили. Иначе зачем вообще играть в хоккей? К сожалению, действия ряда хоккеистов, вызванных на этот сбор, оставили большие вопросы.

- Вы сами говорили, что просматривали кандидатов не только в сборных России, но и в «Енисее». Увидим ли мы в ближайшее время новые имена в национальной команде?

- Еще до приезда в Красноярск я говорил, что сборная нуждается в подпитке. И в частности в «Енисее», где хорошо работает школа – много талантливых ребят. Я давно слежу за Семёном Чупиным, Ильей Лопатиным и другими игроками. Сегодня я наблюдал и за ними – как они способны действовать против сильнейших хоккеистов, собранных со всей страны.

- Пока спорт, как и другие сферы, существует в условиях пандемии, но время, как известно, не стоит на месте. Как двигаться вперед в текущих условиях?

- Безусловно, сборной нужно больше практики – сборов и турниров. И в первую очередь нам крайне необходимы спарринги с теми же шведами и финнами. Да, сегодня мы сыграли с «Енисеем» в добротный русский скоростной хоккей. У кого физическое состояние сегодня было лучше, тот перебегал соперника и выиграл.

Но когда ты играешь со сборной Швеции – это совершенно другой уровень, это психология и тактика. Там ты должен крутить головой на 360 градусов. Пока мы варимся в собственной соку, но чтобы идти вперед, нам очень нужна практика на международном уровне.

…Между тем уже 4 февраля возобновятся игры регулярного чемпионата – в этот день «СКА-Нефтяник» примет кемеровский «Кузбасс».

Владислав Махов