В Хабаровск вернулся лучший в мире тренер

Итак, Михаил Юрьев по приглашению врио губернатора края Михаила Дегтярева вернулся на тренерский мостик «СКА-Нефтяника». Контракт с главным тренером, согласно действующим нормативам, рассчитан на один год с возможностью его продления.

Напомним, что ранее под руководством М. Юрьева «СКА-Нефтяник» провел 419 официальных матчей, что является абсолютным клубным рекордом среди наставников в истории команды. Не побитым для него пока остается только достижение Юрия Тишина, под руководством которого армейцы провели 292 матча в чемпионатах страны. Показатель Юрьева в этой номинации составляет 284 поединка.

Словно никуда не уезжал

- Мы приветствуем Михаила Юрьевича на уже родной для него хабаровской земле, где при его участии уже много раз завоевывались награды высшей пробы. Мы надеемся, что с его приходом в команде воцарит дружественная атмосфера, будет править боевой настрой, настрой на победу и что всем нам Михаил Юрьевич и команда подарят много увлекательных и зрелищных матчей, - прокомментировал назначение Юрьева президент клуба Александр Никитин.

- На самом деле я испытываю целую бурю эмоций. Я не чувствую, что куда-то уезжал. Год пролетел быстро, пандемия сделала свое дело. Мы все сидели по домам, поэтому разлука показалась не длинной. Мне очень приятно снова быть здесь, - заметил Михаил Юрьев.

По словам нового-старого наставника, несмотря на вынужденный отпуск, он продолжал внимательно следить за выступлением «СКА-Нефтяника», тщательно анализируя сыгранные им матчи.

- У нас сейчас, не побоюсь этого слова, лучший тренер и много лучших в мире игроков. Поэтому мы будем ставить перед собой самые высокие цели. Могу гарантировать и со стороны Михаила Владимировича Дегтярева, и со стороны руководства клуба, что мы сделаем все возможное и даже невозможное, чтобы обеспечить нашу команду всем необходимым для достижения поставленных задач, - отметил Александр Никитин.

Президент клуба выразил надежду, что Михаил Юрьев окажет содействие как с точки зрения воспитательного процесса, так и построения тренерской деятельности в детской хоккейной школе. Никитин подчеркнул, что развитие детского хоккея в Хабаровске является приоритетом для клуба.

- Такой ориентир нами задан, и в этом направлении мы будем двигаться, - заключил Александр Никитин.

Первое «золото» самое трудное

А пока давайте вспомним некоторые факты из биографии Михаила Юрьева. Например, как под его руководством «СКА-Нефтяник» впервые стал чемпионом России. Вот как тогда, весной 2017-го, оценивал этот успех сам главный тренер.

- Михаил Юрьевич, вам уже, наверное, надоело давать интервью?

- Ну почему же? Миссия ведь приятная. Так что спрашивайте.

- Позади длинный сезон, в котором «СКА-Нефтяник» впервые в своей истории выиграл все российские трофеи. Вы полностью удовлетворены?

- Непростой вопрос, - начинает после паузы Михаил Юрьев. - С точки зрения задач, которые ставили перед собой, безусловно, удовлетворение есть. Но всегда хочется чего-то большего – как в игровом плане, так и в плане международных матчей. Были у нас амбиции в этом сезоне сразиться за Кубок мира. Немножко не получилось, чтобы выйти в финал. Но не считаю, что по игре мы проиграли. По большому счету, сами упустили те возможности, которые у нас имелись.

Если же говорить о делах российских… Считаю, что после Нового года мы немного потеряли в качестве игры. В ноябре и декабре выглядели более убедительно. В чем причины? Я связываю это с тем, что большая группа наших игроков принимала участие в чемпионате мира. По возвращении они выглядели не очень, прежде всего в эмоциональном плане.

И какое-то время этим ребятам (а они ведь лидеры команды) потребовалось на то, чтобы вернуться в психологическом плане на прежний уровень. В связи с этим хочу сказать: нам было бы куда удобнее, если бы чемпионат мира проходил не в разгар сезона, а после его завершения. Так, собственно, и делается практически во всех игровых видах спорта. Но решение этого вопроса от нас ведь не зависит.

- Как настраивали игроков на первый этап, когда очки не считались?

- Понятно, что мотивация была разная. Где-то получалось настраиваться, где-то нет. Но в целом мы удовлетворены первым этапом. Несмотря на то, что еще за четыре тура до конца турнира наша команда обеспечила себе первое место (а мы и ставили перед собой такую цель), никто из ребят не опустил руки, все продолжали играть.

Да и соперники, по большому счету, не давали нам расслабиться. Матчи с «Енисеем» и «Кузбассом» в гостях и последние домашние матчи с Иркутском были отнюдь не проходными. Соперники ведь все принципиальные.

Почему забивать стали больше

- Михаил Юрьевич, помнится, в те времена, когда вы сами выходили на лед, по 15 мячей за игру мало кто забивал. С чем связываете такую суперрезультативность в современном хоккее с мячом?

- Думаю, что прежде всего с появлением крытых арен мячей стало забиваться больше. Условия ведь близки к идеальным. Нет ни снега, ни ветра, ни низких температур. Словом, более комфортно играть. В Швеции тоже выросла результативность после того, как там появились арены. Тем более что у нас во все времена атака ставилась во главу угла. Не думаю, что сказывается такая уж большая разница в классе. Здесь, скорее, разная степень подготовленности для того, чтобы играть под крышей. Нам, хозяевам арены, конечно же, куда привычнее здесь играть, чем соперникам.

- А когда вам самим из тепличных условий приходится выходить на мороз, проблем не возникает?

- Конечно, есть трудности. И лед на морозе более жесткий, и мяч, да и освещение, что скрывать, порой не очень. Но мы же профессионалы. Выкручиваемся.

- Перед «Финалом четырех» была довольно продолжительная пауза. Вас это не смутило?

- Ну, во-первых, все участники были в равных условиях. Во-вторых, такая пауза в конце сезона - не так уж плохо. Скорее, даже плюс. Была возможность восстановиться, перевести дух и готовиться к решающим матчам сезона.

- Ваш матч с «Енисеем» многие окрестили скрытым финалом. Раньше полуфинал игрался до трех побед, была упорная борьба. Не считаете ли, что нынешняя формула выявления финалистов оказалась, мягко говоря, не идеальной?

- О таком регламенте все знали заранее и соответствующим образом готовились. Хотя согласен, что матчи до трех побед - это и зрелищно, и интересно.

- И последний вопрос. Вы на капитанском мостике «СКА-Нефтяника» провели уже немало лет. Именно с вашим приходом в клубе закончилась тренерская чехарда и началась стабильность. Однако к медалям армейцы подобрались не сразу. Помните, как все тогда начиналось?

- В команде я появился в конце октября 2011 года, незадолго до старта чемпионата. Тогда со многими ребятами были заключены длительные контракты, которые были, очевидно, интересны предыдущим тренерам. Я ситуацию видел немного по-другому. Но было так, как было. Это и для клуба опыт, и для меня. Из всего надо извлекать и позитивные, и негативные моменты, понимать и принимать.

Последние три года команда уже боролась за медали. Сезон два года назад для нас тоже был маленьким трамплином – мы выиграли Кубок России и Суперкубок. Объективно говоря, может, тогда мы на «бронзу» не наиграли. А вот сезон-2015/16, считаю, провели неплохо. Скажу больше: может быть, по уровню игроков мы были даже чуть сильнее, чем теперь. Но нам чуть-чуть не хватило, чтобы выйти в финал. И тогда, конечно, осталась неудовлетворенность. Зато остался хороший эмоциональный задел на этот сезон.

…Михаил Юрьев год назад ушел из Хабаровска непобежденным. И вот теперь он вернулся. Какое счастье!

Владислав Махов