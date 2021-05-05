Дегтярев помог хабаровским волейболисткам с поездкой на всероссийские соревнования

Спортсменки женской юношеской команды по волейболу Хабаровской краевой спортивной школы олимпийского резерва смогут отправиться на финал первенства России среди детско-юношеских команд. Соревнования состоятся в середине мая в Костроме.

- Девушки переживали, что не будет денег на эту поездку. Написали мне всей командой в соцсетях. Средства есть, региональное министерство физической культуры и спорта по моему поручению об этом позаботилось, - сообщил врио губернатора.

Глава региона побывал на тренировке юных волейболисток, подарил им мячи, а один попросил подписать себе на память.

- Вы уже чемпионки на Дальнем Востоке. Будем болеть за вас! А мяч с автографами сохраню, найду ему место в своем кабинете, - сказал, обращаясь к спортсменкам, Михаил Дегтярев.

Девушки поделились проблемой – в Хабаровске нет площадок для пляжного волейбола. Краевое минспорта готово проработать вопрос о создании такой площадки на территории парка «Динамо». Уже этим летом горожане смогут играть в пляжный волейбол в адекватных условиях.