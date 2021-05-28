Четыре года назад «СКА-Хабаровск» пробился в премьер-лигу

Ко дню рождения принято дарить подарки. Но о таком подарке, который четыре года назад как раз в канун дня рождения Хабаровска преподнесли жителям футболисты СКА, никто даже не мечтал. Это была настоящая сенсация.

28 мая 2017 года навсегда вошел в историю хабаровского футбола: ведь именно тогда армейцы завоевали путевку в премьер-лигу.

Когда Руслан Корян реализовал пятый пенальти в серии, окончательно снявший все вопросы по поводу победителя, в Хабаровске уже начался новый день. Но какой мог быть сон, когда в Оренбурге творилось такое! Впрочем, ради таких бессонных ночей (тысячи дальневосточников следили за ходом матча в Интернете) и стоит жить.

Когда же счастливые игроки принялись качать своего наставника Алексея Поддубского, автору этих строк невольно вспомнились события октября 2001-го. Тогда армейцы завоевали долгожданную путёвку в первый дивизион, где, к слову, провели 15 сезонов подряд, а капитаном той команды был как раз Алексей Николаевич, в ту пору ещё просто Лёша. И вот Поддубский «доигрался» до того, что сам вывел родной клуб в премьер-лигу.

«Нам наверх!»

С таким баннером пришли на первый матч фанаты СКА с ФК «Оренбург», который состоялся в Хабаровске (напомним, что победитель выявлялся в серии из двух встреч). Кстати, вход на игру был свободным. Но без очередей всё же не обошлось. Ведь бесплатный билет надо было получить в кассах.

Первый тайм проходил в вязкой борьбе. Соперники действовали очень осторожно. Главная задача у команд одна - не пропустить. С ней они справились блестяще.

Куда хуже обстояли дела в атаке. Чувствовалось, что армейцам явно не хватало лучшего бомбардира клуба сезона-2016/17 Руслана Коряна, который пропускал матч из-за перебора жёлтых карточек.

Во втором тайме хозяева заиграли активнее. «Я сказал в перерыве ребятам, что надо быть более агрессивными», - скажет потом Алексей Поддубский, который накануне матча был утверждён в должности главного тренера. Но всё же нулевая ничья, думается, стала закономерным результатом.

Не боги горшки обжигают

Надеялись ли наши болельщики, что по сумме двух матчей армейцы выйдут в премьер-лигу? В душе, конечно, надеялись. И все же, если откровенно, многие понимали, что пройти наверх маловероятно. Однако, как выяснилось буквально через несколько дней, не боги горшки обжигают.

90 минут основного времени, потом ещё 30 дополнительного - и, наконец, серия послематчевых пенальти. Сюжет матча в Оренбурге получился круче любого детектива. Понятно, что хозяева считались в этой паре фаворитами и вылет в ФНЛ в их планы не входил.

Армейцам в психологическом плане было даже немного легче. Задачу - попасть в «стыки» - клуб, который ещё год назад боролся за сохранение места в ФНЛ, выполнил. Поэтому даже в случае поражения хабаровчан никто бы не осудил.

Так что наши футболисты были раскрепощены. А как от души метров с 25 пробил по воротам Руслан Корян, которого так не хватало в первом матче соперников! Голкипер Александр Руденко спасти свою команду не успевал, но за него это сделала перекладина.

После столь неприятного эпизода уральцы заиграли активнее, раз за разом создавая напряжение у ворот Александра Довбни. А за шесть минут до перерыва судья усмотрел нарушение правил со стороны Алексея Друзина против Владимира Парнякова и указал на «точку».

Реализуй хозяева одиннадцатиметровый штрафной удар, и кто знает, по какому бы сценарию протекала игра в дальнейшем. Но армейцев выручил Александр Довбня, сумев разгадать замыслы штатного пенальтиста «Оренбурга» Георгиева.

Сработал план «Б»

За полчаса до окончания основного времени стало ясно, что раз не удался план «А» (забить гол), то гости перешли к плану «Б». Они полностью отдали инициативу хозяевам, отбивались, старались затащить возрастную команду Оренбурга в дополнительное время и, по возможности, на серию пенальти.

Надо сказать, что их план сработал. К тому же оборона армейцев действовала очень самоотверженно. Надёжен был в «раме» и Александр Довбня. В общем, как ни старался «Оренбург» - забить гол с игры так и не смог.

И вот она, столь долгожданная для хабаровчан серия послематчевых пенальти. Нервы оказались крепче у подопечных Алексея Поддубского, которые реализовали все пять подходов к одиннадцатиметровой отметке. Вот имена этих героев - Максим Казанков, Антон Кобялко, Игорь Удалый, Денис Дедечко и Руслан Корян.

Ну и особой похвалы, конечно же, заслуживает Александр Довбня, который к отбитому пенальти в игре приплюсовал ещё один. В итоге в серии победили армейцы - 5:3, которые на глазах оренбургских болельщиков отправили хозяев в ФНЛ.

После финального свистка армейцы, казалось, были самыми счастливыми людьми на земле. Кстати, одними из первых поздравили команду тогдашний председатель Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Озеров и тогдашний депутат Законодательной думы Хабаровского края от фракции «Единая Россия» Сергей Сокуренко.

Между прочим, Виктор Озеров уже не первый раз оказывается свидетелем крупных побед хабаровских команд. Помнится, весной 1996 года Виктор Алексеевич вместе с хоккеистами «СКА-Амура» праздновал выход дружины в суперлигу. А в упомянутом выше 2001 году, когда футболисты получили путёвку в первый дивизион, Озеров являлся президентом клуба.

Осознание пришло позже

- Что почувствовали вы, когда Руслан Корян забил решающий пенальти, который вывел СКА в премьер-лигу? - поинтересовался я позже у нынешнего генерального директора клуба, а в ту пору начальника команды Алексея Кандалинцева.

- Не скрою, эта победа стала большим сюрпризом, - сказал Алексей Сергеевич. - Подсознательно, конечно, верили, что можем пройти «Оренбург», и всё-таки тот матч для нас - настоящий подарок судьбы. Осознание, что мы теперь в премьер-лиге, пришло уже позже.

Но времени на пышные торжества не было, ведь впереди нас ждала большая работа. До дебюта в элитном дивизионе оставалось лишь полтора месяца, а проблем было множество. Тем не менее все вопросы были решены в срок, стадион им. Ленина допустили до проведения матчей столь высокого уровня.

И пусть та сказка быстро закончилась, хочется сказать огромное спасибо всем людям, причастным к тому успеху. И прежде всего игрокам. Хотя многие из них понимали, что для дебюта в премьер-лиге команда будет строиться чуть не заново, ребята бились, не щадя себя.

А тот же Александр Довбня потом наделал немало шума и в элитном дивизионе, вытаскивая «мертвые» мячи от столичного «Спартака», «Локомотива», ЦСКА… Но это, как говорится, уже совсем другая история.

…Сейчас, когда смотришь на полупустые трибуны стадиона им. Ленина, даже не верится, что летом 2017-го здесь яблоку негде было упасть. Быть может, сказка когда-нибудь повторится?

Владислав Махов