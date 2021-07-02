Как комсомольский корабел стал легендарным хоккейным комментатором

Анатолий Василенко никогда не искал лёгких путей

Анатолий Василенко из Комсомольска-на-Амуре - фигура по-своему уникальная. Инженер-строитель, член Союза журналистов СССР и России, краевед, прозаик, спортивный комментатор, он всегда был и остаётся в гуще событий. В каких только передрягах Анатолий Васильевич не бывал, но всегда выходил сухим из воды.

Помните у Высоцкого: «Ты их в дверь - они в окно»? Эти строчки словно о Василенко, для которого, кажется, нет никаких преград, нерешённых задач. Шутка ли, работая на протяжении многих лет на оборонном заводе, он умудрялся не пропустить ни одного международного турнира по хоккею с мячом. А ведь их принимали не только сибирские города Кемерово, Иркутск, Новосибирск, но и далёкие Архангельск, Ульяновск, Сыктывкар.

«Буду делать из тебя чемпиона»

Василенко - коренной комсомольчанин. Родители за два года до его рождения приехали в Город юности, но не по комсомольской путёвке, а считались вербованными.

- Папа приехал с Донбасса, а мама - из Омска, - рассказывает Анатолий Васильевич. - Работали они землекопами на площадке «Дальпромстроя» - так тогда назывался Амурский судостроительный завод. Познакомились, поженились. Но то, что нашу семью официально не считали первостроителями Комсомольска-на-Амуре, родителей очень угнетало. Признание пришло только в 1982 году, в дни 50-летия города. Мы пришли на приём к первому секретарю горкома партии Владимиру Михайловичу Крысину, который вник в ситуацию, и справедливость восторжествовала.

Детство Василенко выпало на суровые годы Великой Отечественной войны. По его воспоминаниям, было очень холодно и голодно.

- В школу пошёл в грозовом 1942-м, - продолжает он. - Учебников у нас не было, тетради доставали с большим трудом. В конце учебного дня нам выдавали соевую котлетку или ещё что-то малопонятное. И так всю войну.

В классе восьмом Анатолий серьезно занялся спортом. Толчок дал учитель физкультуры, в прошлом чемпион Тихоокеанского флота по бегу на короткие дистанции. «Буду делать из тебя чемпиона города», - заявил он Толе.

Анатолий Василенко - автор массы книг, причем не только о спорте. Фото: komcity.ru

- Тренировки не прошли даром. Вскоре я 60-метровку начал бегать с результатом 7,34 секунды, - не без гордости говорит Анатолий Васильевич. - Хорошо прыгал, метал диск. А в 10 классе установил рекорд не только Комсомольска-на-Амуре, но и всего Дальнего Востока и Сибири среди школьников по прыжкам в длину. Это был отличный результат, который долгое время никто не мог побить.

Спорт сделал Анатолия сильнее, здоровее, выносливее и, конечно же, пригодился в дальнейшей жизни. После школы он отправился покорять ленинградский электротехнический институт и не только поступил, но сразу был включён в сборную вуза по легкой атлетике.

До сих пор у Василенко хранятся медали, завоёванные на первенстве города на Неве. Правда, к ленинградскому климату приспособиться он так и не смог и со временем перевёлся в томский политехнический институт. А после окончания вовсе не собирался возвращаться домой.

Школа Вадима Синявского

- Учился хорошо, и выбор, куда пойти дальше, был большой, - говорит Василенко. - Но тут приезжает отец и говорит: «В Комсомольске скоро начнут строить атомные подводные лодки, так что давай возвращайся!» И я с открытым дипломом приезжаю в родной город и попадаю на Амурский судостроительный завод.

На заводе Анатолия Васильевича встретили с энтузиазмом. Ещё бы: молодой, крепкий парень, инженер, спортсмен… Такие кадры здесь были нужны позарез.

- Я везде старался успевать, - продолжает он. - Ездил по командировкам, сдавал лодки и показывал достойные результаты на беговых дорожках и в секторе прыжков. После работы обычно отправлялся на стадион «Строитель» и тренировался. В те годы гремело ДСО «Труд». На краевых спартакиадах под флагом этого общества наш завод постоянно боролся за первое место с земляками из авиационного предприятия.

- А как вы в журналистику попали? - интересуюсь у Василенко.

- Писать начал ещё в институте, - говорит он. - Когда же стал работать на Амурском судостроительном заводе, познакомился с интересными людьми и стал освещать спортивную жизнь предприятия. Мне это нравилось.

А в 1967 году на 35-летие Комсомольска пригласили самого Вадима Синявского, легендарного комментатора. В городе был большой спортивный праздник, приехала даже сборная страны по футболу. Но вдруг Синявский заболел и не смог вести программу. И Анатолий три дня работал на праздничных мероприятиях.

- Синявский внимательно наблюдал за мной, а потом говорит: «Слушай, подавайся в комментаторы, это у тебя получается неплохо. Присылай свои записи в Москву, а я буду их корректировать», - продолжал Анатолий Васильевич. - И он меня так поднатаскал, что я буквально «заразился» этим и на международные турниры по бенди ездил уже в качестве спортивного комментатора.

Как же Василенко отпускали с работы на эти соревнования? Анатолий Васильевич часто работал сверхурочно, накапливал отгулы. Поэтому дирекция завода шла навстречу и, несмотря на то, что Василенко имел допуск работы с реакторами, всегда отпускала на международные турниры, откуда он то и дело стал привозить призы самого активного журналиста.

КГБ против бенди

- Однако нашлись завистники, которым мои лавры, очевидно, не давали покоя, - считает Анатолий Васильевич. - Эти люди написали донос: товарищ Василенко, мол, встречается с иностранцами, берёт у них интервью, а КГБ на всё это спокойно смотрит.

Потом на Василенко вышли люди из органов, которые предложили на них поработать и докладывать куда следует о том, как ведут себя на турнирах по хоккею с мячом шведские и финские делегации, какие девочки к ним ходят и так далее. Он, естественно, сказал, что такими делами не занимается.

Позже Анатолий Васильевич напишет книгу «КГБ против бенди», которая, помнится, наделала много шума. Кстати, как считает Василенко, именно люди в сапогах приложили руку к тому, что его тихо убрали с трижды орденоносного Амурского судостроительного завода. Однако на КГБ Анатолий Васильевич зла не держит.

Ведь спустя пять лет после увольнения Василенко мог смело ездить за границу, чем он, конечно же, воспользовался. Побывал на зимней Олимпиаде в Нагано, где поддерживал свою знаменитую землячку Юлию Чепалову, на летних Играх в Сиднее, на чемпионатах мира по хоккею с мячом в Скандинавии.

С прославленной землячкой Юлией Чепаловой

Между прочим, в 2000 году Анатолий Васильевич попал в пятёрку лучших журналистов мира, пишущих о русском хоккее. Шведы его называли «Пламенная душа бенди из Хабаровского края». А книга Василенко, написанная к чемпионату мира - 2015 в дальневосточной столице, так понравилась скандинавам, что они даже перевели её на английский язык.

Впрочем, Анатолий Васильевич пишет не только на спортивные темы.

- Мне не раз говорили: «Ты такую школу прошёл на судостроительном заводе, наверняка хватит не на одну книжку», - продолжает Василенко. - И я стал писать о подводном флоте. Первая моя книга называлась «Тени уснувших субмарин», потом вышла «Виват, корабелы Амура», затем «Последний парад наступает». Много пишу о ветеранах войны.

В 2012 году после трагедии на атомной подводной лодке «Нерпа» Василенко создал клуб подводников Амурского судостроительного завода и до сих пор его возглавляет.

- Мы проводим лекции, выступаем в школах, общаемся с молодёжью, - говорит он. - Сейчас особой популярностью пользуется лекция «Подводный флот Комсомольска-на-Амуре». Также работаю с клубом юных моряков. В общем, активная жизнь продолжается. Конечно, здоровье уже не то, что раньше, но стараюсь не унывать. Считаю, что закалка, которую я получил в юности, до сих пор даёт свои результаты.

Но и о спортивной тематике Василенко не забывает. Несколько лет тому назад написал новую книгу «Бенди на Тихом океане». И наверняка еще что-нибудь напишет. Хотя ему уже далеко за восемьдесят…

Владислав Махов