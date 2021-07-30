Известный шахматист Борис Спасский был в Хабаровске два раза

Недавно отмечался Международный день шахмат. При слове «шахматы» мне сразу вспоминаются далекие 1980-е годы, шахматный клуб при окружном Доме офицеров тогда еще Советской армии, где я на протяжении многих лет познавал тайны древней игры и дошел до второго спортивного разряда.

Шахматы на всю жизнь

Эх, какие это были золотые и беззаботные времена. Хорошо помню руководителя нашего клуба участника Великой Отечественной войны Павла Степановича Чуманова, который и привил мне и моим товарищам любовь к этой древней игре.

«Вы можете пойти в секцию плавания, тенниса, борьбы или футбола, но знайте, что шахматы - на всю жизнь!» - любил повторять Павел Степанович.

А еще к нам частенько наведывался известный в ту пору шахматист и тренер Валерий Панюшкин, который тоже многому нас научил. Помню, как он против всей нашей группы играл… вслепую. И побеждал!

Однажды на отдыхе в Анапе автору этих строк даже посчастливилось принять участие в сеансе одновременной игры, который проводил международный гроссмейстер Виталий Цешковский. В тот год (а дело было в далеком 1986-м) он как раз стал чемпионом СССР.

Помните, какой в стране в те годы царил тогда шахматный бум?! Играли в эту игру везде и всюду: в парках, скверах, во дворах… А о битве гигантов Карпова и Каспарова, которые бились за шахматную корону, что называется, не на жизнь, а на смерть, знала, пожалуй, каждая домохозяйка.

Сколько же изменилось с тех пор! На столах уже нет тех деревянных шахматных досок, более современно выглядят сами фигуры, а часы теперь вообще электронные. Но главное - шахматы по-прежнему любимы в народе.

Понятно, что жизнь не стоит на месте. Если раньше очень сложно было достать билеты, скажем, на матч Карпов - Каспаров, то сейчас шахматами многие занимаются, не выходя из дома.

Практически за всеми турнирами можно наблюдать в режиме онлайн. Захотел с кем-нибудь сыграть, заходишь в Интернет и выбираешь себе партнёра любой категории сложности. Так что даже самоизоляция шахматам не помеха. Красота!

Ему не простили поражения от Фишера

А знаете ли вы, что в Хабаровске дважды был прославленный шахматист, экс-чемпион мира Борис Спасский?! Причем впервые это произошло еще в 1971 году. За два года до этого Борис Васильевич завоевал шахматную корону, обыграв в решающей схватке Тиграна Петросяна.

Рассказывают, что во время того давнего визита в Хабаровск он прочитал лекции студентам и преподавателям «политена», пообщался с работниками локомотивного депо, а также дал сеансы одновременной игры в окружном Доме офицеров.

А уже через год Борис Васильевич приложил руку к расшатыванию «империи зла», когда «уронил шахматный престиж». Холодный, суровый Рейкьявик в 1972-м явил миру нового чемпиона мира - американца Роберта Фишера. А, как известно, в балете, космосе и шахматах мы были тогда впереди планеты всей.

Суровый, принципиальный ЦК КПСС проигрыш Спасского расценил как посягательство на авторитет Советского Союза. Спортивные функционеры, получив команду «Ату!», публичную порку экс-чемпиону не устраивали, но тайные козни чинить стали.

И Спасский засобирался «куда глаза глядят». Преодолев кучу препонов, в 1976 году Борис Васильевич покидает родину, переехав во Францию.

Однако с годами старые обиды забылись, и экс-чемпион мира все чаще стал наведываться на родину. Летом 2001 года во время турне по Сибири и Дальнему Востоку он вновь побывал в Хабаровске.

Матч Спасский - Фишер

Причем не один, а в компании международных гроссмейстеров Юрия Балашова и Евгения Свешникова. И вновь в программе были лекции, сеанс одновременной игры. А еще именитым гостям показали лучшие памятные места Хабаровска: мост через Амур, знаменитый Утес и другие достопримечательности.

Полное соответствие «входа» в город

Спасский с компанией приехал на поезде из Владивостока. Понятно, что встречали их торжественно: с цветами, хлебом-солью, гармонью. Позже Борис Васильевич сказал: «Я объехал весь мир, но Хабаровск - это первый город, где я увидел полное соответствие «входа» в город: памятник первопроходцу, открытая площадь, бульвар…».

…В шахматном клубе «Гамбит», где собрались поклонники древней игры, сперва «удар» держали гроссмейстеры. Любителей и шахматных мастеров интересовало буквально все. Конечно, в первую очередь вопросы адресовались экс-чемпиону мира.

- Вообще, я не бежал из СССР, как Виктор Корчной, я повторил судьбу первого советского чемпиона мира по шахматам Алехина, - сказал Спасский. - Мне, как и Александру Александровичу, была выдана многократная виза. И, проживая под Парижем с 1976 по 1984 год, я получал стипендию (заработную плату) от Спорткомитета Советского Союза.

Добавим, что Борис Васильевич начал выступать под флагом Франции с 1984 года, когда его отношения со спортивными чиновниками были окончательно испорчены.

А затем «удар» уже держали более пятидесяти счастливчиков, коим удалось сыграть в сеансах одновременной игры. Юрий Балашов экзаменовал на 23 досках. Хабаровчанам удалось сделать три ничьи.

Его коллега Евгений Свешников, прославивший свой родной Челябинск, в честь которого назван один из вариантов сицилианской защиты, сыграл против 20 шахматистов. Пятерым, в основном представительницам слабого пола, было предложено мирное соглашение, что доказывает, что Свешников – прежде всего истинный джентльмен.

Спасский бился на десяти досках. Тогдашний работник крайспорткомитета Виктор Суняйкин сумел сыграть с мэтром вничью. «Если бы я знал, что вы мастер спорта по борьбе, стопроцентно бы проиграл», - полушутя-полусерьезно заметил потом Борис Васильевич.

Борис Спасский

- А на следующий день мы вывезли гостей на левый берег Амура, где чудно провели время, - это уже воспоминания о визите звездной троицы в Хабаровск международного мастера Александра Семенюка. - Борис Васильевич рассказывал истории из жизни больших шахмат, вспоминал, конечно, матчи с Робертом Фишером, показал даже запись последнего интервью первого русского чемпиона мира Александра Алёхина, которое до сих пор так и не опубликовано.

…Кстати, сегодня Борис Спасский (в январе ему исполнилось 84 года) остается самым старейшим среди ныне живущих чемпионов мира по шахматам.

Жаль, что за последние двадцать лет ни один шахматист столь высокого уровня до Хабаровска больше не доехал. А ведь такие встречи способствовали бы большей популяризации древней игры в нашем регионе.

Вячеслав Махов

Отрывок из песни Высоцкого «Честь шахматной короны»

Эх, спасибо заводскому другу,

Научил, как ходят, как сдают -

Выяснилось позже - я с испугу

Разыграл классический дебют!

Все следил, чтоб не было промашки,

Вспоминал все повара в тоске.

Эх, сменить бы пешки на рюмашки -

Живо б прояснилось на доске!

Вижу, он нацеливает вилку -

Хочет съесть, и я бы съел ферзя…

Под такой бы закусь - да бутылку!

Но во время матча пить нельзя.

Я голодный, посудите сами:

Здесь у них лишь кофе да омлет.

Клетки - как круги перед глазами,

Королей я путаю с тузами

И с дебютом путаю дуплет.

Есть примета - вот я и рискую:

В первый раз должно мне повезти.

Да я его замучу, зашахую -

Мне бы только дамку провести!