Одному из домов в Корфовском присвоили QR-код с информацией о ветеране

В Хабаровском крае продолжается реализация архивного проекта «Улицы Хабаровского края рассказывают…». В его рамках на домах появляются таблички со специальным QR-кодом, просканировав который можно узнать информацию о человеке, в честь которого названа улица или переулок. Сегодня торжественная церемония состоялась в поселке Корфовский. Недавно один из переулков здесь назвали в честь местного жители, героя Великой отечественной войны Алексея Лубянкина, а сегодня на одном из домов появилась табличка с QR-кодом.

- После войны фронтовик переехал в поселок Корфовский. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона Алексею Лубянкину присвоено звание "Почетный гражданин Хабаровского муниципального района". Алексей Николаевич умер 30 сентября прошлого года. Его имя занесено в Книгу Памяти Хабаровского края. Теперь в честь него также назван переулок в поселке Корфовский, - отметили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края.

В ведомстве напомнили, что старт проекту был дан в декабре 2020 года. С тех пор именные таблички появились в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре на улицах Дикопольцева и Сидоренко. К проекту присоединились Верхнебуреинский и Советско-Гаванский районы.

Всего в Хабаровском крае почти 8 тысяч улиц и переулков. Среди них порядка 120 названы именами героев Великой Отечественной войны и войны с Японией, больше 80 – именами героев Гражданской войны на Дальнем Востоке. Десятки улиц носят имена выдающихся и знаменитых людей, внесших вклад в становление и развитие Дальнего Востока.

Алексей Николаевич Лубянкин – фронтовой разведчик. К сожалению в сентябре прошлого года ветеран ушел из жизни. В этом году ему должно было исполнится 100 лет. Родом Алексей Лубянкин из села Фдоровка Тамбовской области. Перед войной завербовался в бухту Тихую в Приморье, работал арматурщиком на стройке. До начала войны парня призвали в армию, а в декабре он ушел на фронт. Сейчас трудно сказать, что думал 20-летний паренек, когда очередной состав увозил его в самое пекло. Первый бой молодые бойцы приняли под Ленинградом. Через несколько дней изнурительных боев Лубянкина вызвали вштаб бригады. Просидели они в землянке всю ночь с капитаном, а на следующий день Алексей уже служил в разведке. В войну он был стрелком взвода пешей разведки 69-й Краснознаменной морской стрелковой бригады Карельского фронта.

По словам Алексея Николаевича, на каждое задание идешь как на последнее6 вернешься или нет- одному богу известно. Словно по лезвию битвы ходил четыре года. Приходилось сталкиваться с врагом едва ли не лицом к лицу.

- Были на очередном задании и заметили немцев: их восемь человек, нас трое. Держали фрицев на прицеле Но стрелять было нельзя – главное выполнить задание. Позже сидели в засаде, немец совсем близко подходил, закуривал и уходил. Мы боялись шелохнуться. Когда переходили через речушку, одного нашего товарища убили, мы похоронили его в плащ-палатке, но задание выполнили и вышли, хотя немцы нам устроили засаду на нашей стороне. Медаль «За отвагу» фронтовой разведчик получил за смелость и решительные действия, проявленные в ходе наступательной операции советских войск против финских в Южной Карелии. Он тогда обнаружил огневые точки противника. Также первым обнаружил огневую точку и гранатами уничтожил расчет ручного пулемета в районе озера Лампи, за что был награжден орденом Славы III степени. Орден Отечественной войны II степени Алексей Николаевич получил после тяжелого ранения. Когда лежал в лесу, было по-настоящему страшно: а вдруг его не найдут. Нашли. В госпитале в Петрозаводске его спасли, пять месяцев пролежал на больничной койке, после чего война для него закончилась. До победы оставалось совсем немного.

После войны фронтовик опять завербовался на дальний Восток, так и оказался в поселке Корфовском. Жены Нины нет в живых, но есть три дочки – Вера, Надежда, Любовь, внуки и правнуки.