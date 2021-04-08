Ветераны войны Хабаровского края получат денежные выплаты

Накануне Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Хабаровском крае, получат единовременные выплаты в повышенном размере. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Михаил Дегтярев.

Как сообщили в министерстве социальной защиты населения края, в числе получателей: инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией. Для этих категорий граждан предусмотрена единовременная выплата в размере 10000 рублей. Ее получат 365 человек.

По 3000 рублей получат ветераны Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла, а также бывшие совершеннолетние узники фашизма. Всего выплаты получат 2214 ветеранов Великой Отечественной войны. Также по тысяче рублей выплатят детям военного времени, которых в крае проживает более 55 тысяч человек.

Помимо единовременной выплаты ко Дню Победы в крае для ветеранов предусмотрен ряд других мер социальной поддержки, таких как внеочередная установка квартирного телефона, обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями, ежегодное бесплатное диспансерное обследование в учреждениях здравоохранения в порядке очередности, компенсация за оплату услуг ЖКХ.



