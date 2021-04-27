С юбилеем поздравили ветерана Великой Отечественной войны Георгия Широкова

Почетный гражданин городского поселения «Рабочий Поселок Чегдомын» – Георгий Широков отпраздновал 95-летний юбилей. В Верхнебуреинском районе из 1771 участника войны, он остался единственным, кто может рассказать о сражениях и солдатском быту.

Великая Отечественная война началась для Георгия Федоровича в 1943 году. В 17 лет он прошел краткосрочную снайперскую школу и первое боевое крещение – жаркое поле боя на Гатчине. Потом рядовой Широков служил в составе 6-го гвардейского Киевского Краснознаменного ордена Суворова и Хмельницкого корпусов. Ветеран награжден орденами Славы III степени и Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».

- 9 мая – для меня главный праздник, обязательно выпью сто грамм фронтовых за друзей – товарищей, за победу - одну на всех и за мирное небо над головой, которое досталось советскому народу такой дорогой ценой, - рассказал Георгий Широков.

С юбилеем ветерана поздравил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов, а приятным и неожиданным подарком для именинника стал музыкальный концерт прямо под окнами его дома.