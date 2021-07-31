В Николаевском районе поисковики нашли гильзы и ленту пулемета

В Николаевске-на-Амуре завершила работу летняя профильная смена «Школа поисковика». В течение десяти дней юные патриоты из Ульчского, Комсомольского, Нанайского и Николаевского районов жили в палаточном лагере на берегу реки в селе Половинка и изучали основы поискового движения.

– Всем ребятам эта смена дала новый опыт и возможность проверить себя на прочность. Лучшие выпускники «Школы поисковика» получили специальные удостоверения и смогут принимать участие в наших экспедициях по краю и за его пределами, – рассказал председатель Хабаровского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Никита Кобзев.

Помимо походов и освоения на практике азов туризма, активисты поискового движения познакомились с миссией организации, моральным кодексом поисковика и основными тематическими проектами на территории региона.

Михаил Адамович, инструктор по приборному поиску и краеведению, рассказал о практической работе юных поисковиков в селе Красное Николаевского района, где в 1905 году размещался саперный городок. Туда завозили боеприпасы для Чнырраховской крепости.

Теория и практика – неотъемлемые части обучения в «школе». За небольшой промежуток времени при помощи металлоискателя каждому из ребят удалось найти артефакт времен Гражданской войны: фрагменты цинковых ящиков для патронов, гильзы, печати для опломбирования «Амурская минная рота», ящик с лентой пулемета. По находкам можно изучать и историю военной формы, например, найдены пуговицы «Петербургской пуговичной мануфактуры» с частицами серебрения.

Напомним, что Хабаровское региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» реализуют проект «Поиск-khv: новые горизонты». В рамках проекта планируется открыть школы движения и создать поисковые отряды в районах края.